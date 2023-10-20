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羅森柏格籲兩岸對話 美不支持台獨

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
美國在台協會主席羅森柏格表示，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，包括不支持台灣獨立。記者陳熙文／攝影
美國在台協會主席羅森柏格表示，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，包括不支持台灣獨立。記者陳熙文／攝影

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格第三度訪台，期間與三位總統參選人分別見面，傳達美國所關注的優先事項。她昨天向國內媒體表示，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，包括不支持台灣獨立，同時支持兩岸展開對話，呼籲北京與台灣展開對話。

羅森柏格再度訪台被外界視為是再度替美國面試參選人。不過羅森柏格昨否認面試，美國在台灣大選中是沒有票的，認為用面試來形容不恰當。

羅森柏格表示，她與總統參選人會面是要更了解他們對台灣的願景，也要讓他們了解到美國所關注的優先事項，以及利益，並建立一個關係基礎，以備未來無論誰當選，美國都準備好與對方合作。

羅森柏格表示，美國期待未來兩岸的分歧以不受脅迫的方式和平解決，而解決方式必須讓台灣人民所接受。她強調，美國反對任何一方片面改變現狀，包括不支持台灣獨立，同時支持兩岸展開對話，呼籲北京與台灣展開對話。

她說，之所以第三度來台，是因為這是台美關係非常重要的時刻，也顯示出美國對台美關係的重視，且是首要關注的議題。

羅森柏格並指出，此次訪台已分別與三位正式宣布參選的總統參選人見面。她重申，美國不會偏袒任何一方，也反對任何境外勢力干預台灣總統大選；美國期待與台灣民選出來的領袖合作，而無論大選結果如何，美國對台政策不會改變。

美國在台協會 羅森柏格 面試 台美關係

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