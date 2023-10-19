紐澤西州首位訪台州長 蔡總統明接見墨菲
美國紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）率團訪台，今起展開為期4天的訪問行程。總統府發言人林聿禪今晚表示，總統府對墨菲及訪問團表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府內接見訪問團。
林聿禪指出，台灣與紐澤西州自1989年締結姊妹關係，至今已34年，雙方長年的經貿互動往來十分緊密且發展蓬勃，近年在半導體、能源轉型等領域，也有實質的合作進展。此外，紐澤西州參、眾議會也在今年分別通過友台決議案，大力支持台灣有意義參與國際組織。
林聿禪表示，墨菲對台灣非常熟悉，也於蔡總統今年3月出訪友邦、過境紐約期間出席僑宴，雙方互動良好熱絡。此行為墨菲就任後首度來訪，同時也是紐澤西州首位訪台的州長，期盼透過此行，進一步深化台灣與紐澤西州在各領域的合作夥伴關係，讓全球民主供應鏈持續發展茁壯，也更具韌性。
【中央社台北19日電】
美國紐澤西州州長墨菲今晚首度率團抵台訪問，總統府對此表達誠摯歡迎，總統蔡英文20日上午將接見訪團，期盼透過此行，進一步深化台灣與紐澤西州在各領域的合作夥伴關係，讓全球民主供應鏈持續發展茁壯且更具韌性。
美國紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）率領訪團晚間抵達台灣，展開為期4天、至22日的訪問行程。總統府發言人林聿禪對此表示，總統府對墨菲州長及訪問團表達誠摯歡迎，蔡總統將於明（20）日上午，於總統府內接見訪問團。
林聿禪指出，台灣與紐澤西州自1989年締結姊妹關係，至今已34年，雙方長年的經貿互動往來十分緊密且發展蓬勃，近年在半導體、能源轉型等領域，也有實質的合作進展。此外，紐澤西州參、眾議會也在今年分別通過友台決議案，大力支持台灣有意義參與國際組織。
林聿禪表示，墨菲州長對台灣非常熟悉，蔡總統今年3月出訪友邦、過境紐約期間出席僑宴，雙方互動良好熱絡。此行為墨菲就任州長後首度來訪，同時也是紐澤西州首位訪台的州長，期盼透過此行，進一步深化台灣與紐澤西州在各領域的合作夥伴關係，讓全球民主供應鏈持續發展茁壯，也更具韌性。
外交部也發布新聞稿指出，墨菲伉儷及訪問團成員在台期間將晉見蔡總統、接受外交部長吳釗燮款宴，並與學術界及產業界人士互動；墨菲也將簽署及見證多項促進雙方經貿及產學合作備忘錄，深入探索並提升雙方在經貿、教育以及專業人才的互動及連結。
外交部表示，墨菲來訪將有助強化台灣與紐澤西州政府及產學各界的相互了解，並深化雙方互利互惠的夥伴關係。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言