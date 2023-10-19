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紐澤西州首位訪台州長 蔡總統明接見墨菲

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今年3月出訪中美洲過境美國，在紐約期間與紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）私下會晤，兩人聊到綠能。圖／總統府提供
蔡英文總統今年3月出訪中美洲過境美國，在紐約期間與紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）私下會晤，兩人聊到綠能。圖／總統府提供

美國紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）率團訪台，今起展開為期4天的訪問行程。總統府發言人林聿禪今晚表示，總統府對墨菲及訪問團表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府內接見訪問團。

林聿禪指出，台灣與紐澤西州自1989年締結姊妹關係，至今已34年，雙方長年的經貿互動往來十分緊密且發展蓬勃，近年在半導體、能源轉型等領域，也有實質的合作進展。此外，紐澤西州參、眾議會也在今年分別通過友台決議案，大力支持台灣有意義參與國際組織。

林聿禪表示，墨菲對台灣非常熟悉，也於蔡總統今年3月出訪友邦、過境紐約期間出席僑宴，雙方互動良好熱絡。此行為墨菲就任後首度來訪，同時也是紐澤西州首位訪台的州長，期盼透過此行，進一步深化台灣與紐澤西州在各領域的合作夥伴關係，讓全球民主供應鏈持續發展茁壯，也更具韌性。

【中央社台北19日電】

美國紐澤西州州長墨菲今晚首度率團抵台訪問，總統府對此表達誠摯歡迎，總統蔡英文20日上午將接見訪團，期盼透過此行，進一步深化台灣與紐澤西州在各領域的合作夥伴關係，讓全球民主供應鏈持續發展茁壯且更具韌性。

美國紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）率領訪團晚間抵達台灣，展開為期4天、至22日的訪問行程。總統府發言人林聿禪對此表示，總統府對墨菲州長及訪問團表達誠摯歡迎，蔡總統將於明（20）日上午，於總統府內接見訪問團。

林聿禪指出，台灣與紐澤西州自1989年締結姊妹關係，至今已34年，雙方長年的經貿互動往來十分緊密且發展蓬勃，近年在半導體、能源轉型等領域，也有實質的合作進展。此外，紐澤西州參、眾議會也在今年分別通過友台決議案，大力支持台灣有意義參與國際組織。

林聿禪表示，墨菲州長對台灣非常熟悉，蔡總統今年3月出訪友邦、過境紐約期間出席僑宴，雙方互動良好熱絡。此行為墨菲就任州長後首度來訪，同時也是紐澤西州首位訪台的州長，期盼透過此行，進一步深化台灣與紐澤西州在各領域的合作夥伴關係，讓全球民主供應鏈持續發展茁壯，也更具韌性。

外交部也發布新聞稿指出，墨菲伉儷及訪問團成員在台期間將晉見蔡總統、接受外交部長吳釗燮款宴，並與學術界及產業界人士互動；墨菲也將簽署及見證多項促進雙方經貿及產學合作備忘錄，深入探索並提升雙方在經貿、教育以及專業人才的互動及連結。

外交部表示，墨菲來訪將有助強化台灣與紐澤西州政府及產學各界的相互了解，並深化雙方互利互惠的夥伴關係。

總統府發言人 蔡英文 半導體

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