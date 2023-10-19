陳以信指民主基金會浮濫補助 民進黨：錯誤指控

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳以信稱台灣民主基金會浮濫補助民進黨。民進黨今晚表示，民進黨向台灣民主基金會申請之補助案件，皆依相關規定提出，且經民主基金會審查核准。陳以信身為民主基金會董事，不諳相關規定，在國會殿堂上錯誤指控，誤導社會視聽，更是對民主基金會同仁專業的不信任。

民主基金會於網站上載明，所有政黨補助款設置為鼓勵國內各政黨推展有關民主與人權之活動，相關規範清楚條列。陳以信身為民主基金會董事會成員之一，又是立法院外交及國防委員會的立委，竟在不經查證且不了解規章的情況下，斷章取義章程內容，胡亂指控僅為博取個人政治利益，有失問政專業。

民進黨表示，根據台灣民主基金會捐助暨組織章程第六條之規定，補助範圍除國會外交及國際民主交流外，亦包括「推展有關民主與人權之活動」、「推動有關民主、人權之研討會，舉辦公共論壇及相關民主教育活動」，以及「其他有助於增進國際民主發展及提升台灣民主素質相關事項」等，並非陳以信所稱捐助暨組織章程第六條之規定，僅能補助國會或政黨外交之活動。

民進黨重申，民進黨長期關注台灣的民主發展並推進台灣社會各項進步價值，多年來，以創意且多元的方式積極舉辦各項活動。陳以信所質疑的補助案件，如性平小學堂倡導性別平權、台灣民主影像資料庫建置、兩岸兵推營、新世代與青年對話等各項活動的立意，都與推展人權價值、深化民主發展、推廣民主教育、提升民主素養的要旨相符，並經民主基金會分案審查通過。

民進黨表示，民主基金會補助台灣政黨推動民主相關活動，已行之有年，對於陳以信的指控，民進黨深表遺憾，盼望身為民主基金會董事的陳以信，能多了解相關規定，以及民主基金會對於提高台灣民主素質的各項努力，別為了博取聲量，抹殺基層同仁的專業。

民進黨 陳以信 人權

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