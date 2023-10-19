主持治安會報 陳建仁：全面檢視工廠易燃化學物質管理

行政院長陳建仁今天主持「112年度第4次治安會報」，聽取屏東明揚科技公司火災案相關法制檢討、112年暑期保護青少年、青春專案執行情形，以及查緝越南集體海上偷渡案件研析等報告及策進作為。陳建仁指示相關部會應全面檢視工廠易燃（爆）化學物質管理機制，並研議修正「消防法」，加重違規廠商罰則，增訂管理權人刑事責任，同時保護吹哨者及提高吹哨者獎金。

對於青少年保護部分，陳建仁表示，應加強與地方政府建立青少年保護機制，並結合民間力量，營造優質成長環境；同時，海巡署持續強化岸際監控執法效能，即時查處海上不明目標威脅，以確保我國海域、海岸安全。

陳建仁於致詞時指出，明年初總統及立法委員選舉即將到來，為淨化選前治安工作，請檢、警、調積極整備，全力加強查賄制暴、杜絕假訊息干擾及阻絕境外勢力滲透，並對於候選人、競選處所、造勢活動及選票安全，應積極強化危安蒐報及維安相關勤務，以維護選舉公正、確保安全。

陳建仁表示，為防制境外不法資金介入選舉，台灣高等檢察署統籌各地檢署、內政部警政署刑事警察局與法務部調查局，於今年9月20日至26日實施第二波「查緝不法金流專案」，掃蕩全台地下匯兌與簽賭網站，共查扣犯罪所得約6192萬餘元，成果顯著。

另有鑑於假訊息日益猖獗，最高檢察署已責由部分地檢署成立「AI生成或深度偽造（Deepfake）假訊息案件處理中心」，由專責主任檢察官負責偵辦，以達成「立即澄清、迅速下架及溯源追查主嫌」目標。

此外，陳建仁指出，對於今年9月屏東火災事故中，英勇殉職的施寶翔、陳柏翰、賴俊儒、鍾吉垣等4位消防人員，他要致上最大的哀悼之意。政府除檢討火災發生原因及完善撫卹制度外，同時也請相關部會全面檢視工廠易燃（爆）化學物質管理機制，並研議修正「消防法」，加重違規廠商罰則，增訂管理權人刑事責任，以落實相關監督機制，避免憾事再次發生。

陳建仁表示，此次屏東火災事故造成重大傷亡，業者缺乏防災意識與未即時提供完整資訊為事故主因之一，政府必須加重業者應負責任，同時應提升職員防災認知與警覺。請經濟部統合內政部、勞動部及環境部等各主管機關，盤整現有法規，要求業者落實化學品申報作業及相關管理人員的訓練，並請環境部加強「化學雲」功能，優化系統管理機制，以提供消防人員即時且正確的資訊，確保救災安全。

針對「研議提高吹哨者獎金」及「修正消防法」部分，陳建仁請內政部持續推動辦理，鼓勵從業人員勇於檢舉，並研議追究管理權人刑事責任，有效遏止不法，降低職場災害的發生與嚴重性；另可參照政委羅秉成建議，透過「消防法」修正，優先納入吹哨者保護條款或相關獎勵機制。

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