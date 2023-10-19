國民黨前黨工擁1000組帳號 民進黨：曾銘宗是最大網軍頭

涉入「LinBay好油」自導自演案的國民黨前黨工許哲賓被查出有1000個臉書帳號，民進黨發言人張志豪今天表示，許哲賓是國民黨政策會黨工，擁有逾千組帳號，遭懷疑至少是中層級以上的網軍頭，負責下指令攻擊、掩護及帶風向，背後還有更高層的網軍頭，國民黨中央顯然是最大亂台集團。國民黨立委曾銘宗是許哲賓的直屬長官，根本就是最大網軍頭。

張志豪說，國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜不但持續閃躲卸責，侯友宜辦公室還惡意公布充斥造謠抹黑的電視廣告，並繼續透過這條抹黑產業鏈攻擊，民進黨強力譴責，請朱立倫及侯友宜立刻道歉。

張志豪指出，許哲賓涉嫌散布假訊息、擾亂社會秩序等行徑，已經相當惡劣，更離譜的是，曾銘宗擔任政策會執行長，是許哲賓的直屬長官，不可能不知情，根本就是最大網軍頭。不迴避就算了，竟公然在立法院司法及法制委員會質疑檢警違反「偵查不公開」原則並要求徹查，根本是「見笑轉生氣（台語，指惱羞成怒）」，請曾銘宗等人不要干預司法。

張志豪質疑，許哲賓擁有逾千組帳號，背後的龐大利益牽動複雜的政治關係網絡，請問投入這些經費進而運用他上千組帳號的服務客戶是誰？是不是有國民黨其他特定政治人物，不斷提供經費，讓許哲賓養大網軍帳號，再藉由許哲賓操控的帳號，達到抹黑政府、打擊政敵的目的？

張志豪說，一名黨工怎麼可能擁有千組帳號，可見後面有龐大的利益以及幕後金主不斷提供資金運作，才能讓許哲賓藉此操作散播假消息，運作這條抹黑產業鏈，侯友宜、朱立倫為此應該說清楚講明白。 民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影

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