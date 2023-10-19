網傳「萊豬找到了」食藥署澄清：台灣根本沒有萊豬
美國豬肉標示問題不斷延燒，民眾對於食安議題相當關注，也引發不少討論，但若並非基於事實的討論，恐怕有觸法疑慮。衛福部食藥署副署長林金富今表示，「網傳失蹤萊豬，政府准許標示成台灣製是不實謠言」，強調國內沒有萊豬，目前邊境、後市場檢驗各一萬多件，皆未檢出萊劑，散不實訊息恐有刑責，希望民眾勿以訛傳訛。
食藥署今發布新聞稿表示，針對近日網傳「一直失蹤的萊豬終於找到了，政府准許他們標誌成台灣製」的不實謠言，食藥署已依散佈錯假訊息向警方報案。
「台灣根本沒有萊豬。」林金富表示，食藥署在後市場、邊境各檢驗了一萬多件的豬肉產品，都沒有檢驗出瘦肉精萊克多巴胺殘留，因此網傳的萊豬就是錯誤消息。
林金富說，豬肉原料原產地標示規範，110年生效，不論豬肉加工成何種樣態產品，產品原料原產地都得依法正確標示，不得錯誤標示。依照「食安法」第46條規定，傳播不實訊息有違法疑慮，同時也可能有刑事責任，希望民眾對於訊息要先行求證，勿以訛傳訛，目前已交由警政單位調查假訊息來源。
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