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10名台灣學生仍續留以色列 教育部籲儘速搭撤僑班機返台
以巴緊張情勢升高，外交部今天指出，已指示我國駐以色列代表處，正式啟動撤僑專機作業，專機訂10月20日中午自台拉維夫機場起飛，同日下午抵達義大利羅馬國際際機場。外交部呼籲在以國的僑胞儘速利用專機離境，教育部也表示，目前仍有10名學生留在以色列，也籲請學生盡快搭機離開以色列。
外交部今天表示，經駐處統計，我國僑胞及國人搭乘專機需求後，若尚有空位，基於人道及互助考量，也將提供與我國友好及理念相同國家的使館人員和僑民搭乘。外交部請在以國尚未登記搭乘專機的僑胞及國人，儘速與駐處聯繫登記。
教育部日前統計，112學年在以色列就讀的台灣學生約23人，主要就讀於希伯來大學、海法大學、理工大學等校，學生均安。
近期已陸續有13名學生返台，教育部今天也再呼籲，考量局勢變化快速，教育部及駐以色列代表處持續連繫暫決定續留以色列的10名留學生，籲請留學生利用該班機儘速離開以色列。
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