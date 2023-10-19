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賴士葆批：因未在桃園執政 綠營樂見台積電退出龍科

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。記者林伯東／攝影
國民黨立委賴士葆。記者林伯東／攝影

台積電退出龍潭科學園區第三期，成為藍綠攻防議題。國民黨立委賴士葆今批，民進黨心胸格局狹隘，計較政黨得失，只因綠營沒有在桃園執政，樂見台積電退出龍潭三期。

賴士葆說，台積電退出龍潭科學園區第三期的新聞，看到綠營幸災樂禍的甩鍋，批評桃園市長張善政沒有積極作為，顯示民進黨苛薄寡恩，心胸格局狹隘，並非真的在乎國家利益，計較的是政黨的得失，只因為綠營沒有在桃園執政，所以很樂見台積電退出龍潭三期。

賴士葆認為，如果真心關懷桃園人的福祉希望留住台積電，鄭文燦是握有權力的人，可以結合民進黨桃園的立委，不分黨派共同克服台積電面對的問題，而不是酸言酸語說風涼話。尤其行政院前院長蘇貞昌說：「選對人很重要」，真的枉費蘇曾經是院長的格局了

賴士葆指出，民進黨好像辦撿到槍一樣開記者會，砲轟國民黨掏空台灣趕走神山，這樣的指控彷彿在自打嘴巴。蔡政府過去積極促成台積電在美國高達400億美元的投資案，創造美國高新的就業機會，讓拜登開心的歡呼：「美國製造回來了」，把尖端技術移到美國，這樣有沒有掏空台灣的核心產業？

賴士葆提到，去年選舉的時候，行政院為拉抬選情釋放利多，大喊台積電要進駐龍潭三期，要創造數千億元的經濟價值，會帶來很多就業機會，沒有召開和當地居民溝通說明的公聽會，逕自宣布要啟動計畫展開土地的徵收，對當地數千民眾並不公平，引起反彈是必然的結果。當時這個計畫好像行政院聖上欽點，台積電很低調，完全沒有積極回應。後來這個被視為選戰亮點的偉大計劃沒有讓綠營贏得選舉，現在拿破局來指控，心態可議。

台積電 賴士葆 民進黨 張善政 蘇貞昌 鄭文燦

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