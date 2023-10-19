以巴緊張情勢升高！外交部啟動撤僑 專機擬10月20日起飛

針對以巴緊張情勢升高，外交部指出，經綜合評估，指示我國駐以色列代表處，依據緊急應變計畫因應措施，正式啟動撤僑專機作業，專機訂10月20日中午自台拉維夫機場起飛，同日下午抵達義大利羅馬國際際機場。鑒於當地情勢變化快速，外交部建議我國在以僑胞及國人利用專機儘速離境。

外交部表示，經駐處統計，我國僑胞及國人搭乘專機需求後，若尚有空位，基於人道及互助考量，也將提供與我國友好及理念相同國家的使館人員和僑民搭乘。外交部請在以國尚未登記搭乘專機的僑胞及國人，儘速與駐處聯繫登記。

外交部指出，自10月7日以色列遭受哈瑪斯攻擊以來，外交部及駐以色列代表處持續協助國人，藉由空路及陸路離境，至今已協助157位國人安全離境。駐處仍將續與在以色列的僑胞與國人保持緊密聯繫，隨時提供必要的協助。

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