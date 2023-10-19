【重磅快評】薛瑞元被AIT抗議 但是誰讓美豬銷聲匿跡？

美國豬肉輸台經業者加工後卻標示他國產地引發疑慮，美國在台協會（AIT）為此發表聲明強調對美豬充滿信心，也同意食品應正確標示；衛福部長薛瑞元今天證實有收到AIT的抗議，問「為何台灣這樣」，外界不知薛是否有收到AIT的抗議，但美豬沒有正確標示不正是衛福部的職責嗎？薛要怪社會大眾，不如好好督導食藥署。

針對美豬標示的問題，美國在台協會發言人17日回應中央社的詢問並發表簡短聲明，指美方對美國豬肉品質充滿信心，台灣所有美國豬肉均達到並超過台灣各項進口標準，美方同意所有食品都應正確貼上標籤。

AIT的聲明內容沒有問題，但衛福部長薛瑞元今天加碼爆料，說他收到AIT的抗議，對方問他「為何台灣這樣」，他還擔心社會給美豬安上不安全的抬頭可能引發貿易歧視。根據薛的談話，美方抗議的不是產品標示的問題，而是在意民眾對美豬的食安疑慮。

其實，不管美豬標示或食安疑慮，雖不盡然是同一件事，但都是屬於衛福部的職責。如果美豬標示確實做好，代表美豬輸台後的流向、處理流程、市場通路都有清楚掌握，食安也就不會有太大的問題。

但現在的問題是，衛福部根本沒管好產品標示，後續才會衍生食安的疑慮，AIT的聲明也只提到食品標示，顯示這才是問題的核心。

如美方所言，美豬達到並超過台灣各項進口標準，因為深具信心，美方也同意食品應正確貼上標籤，那麼，衛福部就該檢視自己有沒有做到美方的期待，貫徹美豬標示，不是嗎？

但現實的情況是，輸台美豬不僅產地沒標示，廠商還刻意標示他國產地，更別提有沒有標示萊劑，衛福部如何期待民眾對美豬有信心呢？薛瑞元大談美方的抗議，盼社會不要給美豬安上不安全的抬頭，薛瑞元卻忘了，正確的解方其實就在他自己手上。

日前衛福部和地方政府查獲業者進口美國豬肉卻標示產地為加拿大、英國，引發洗產地疑慮，薛瑞元在立院答覆立委提問「為何市場看不到進口美豬？」他回答「你沒有看到當然就沒有嘛」，顯然是睜眼說瞎話，因為市佔再怎麼少也有0.4%，怎麼會沒有呢？

今年5月間消基會抽查各通路289件含豬肉成分的相關食品，結果卻找不到任何一件有標示美國產製的豬肉商品，反觀，進口量和美豬相近的法國豬肉商品卻找到8件，美豬在市場「銷聲匿跡」，其中沒有鬼才怪，但衛福部卻視而不見。

薛瑞元拿沒有公開的AIT抗議來爆料，真正意圖除了附和外交部長吳釗燮的疑美論之外，看不出對美豬的食安疑慮有什麼澄清效果，反而暴露衛福部沒有做好進口美豬源頭控管，對於業者的生產管理及食品查驗更未落實，甚至連外界要來監督食安都得擔心被冠上貿易歧視的罪名，這是一個衛福部長該有的作為嗎？

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