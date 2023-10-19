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趙少康拋民調產出人選 侯友宜：尊重

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
藍白合議題近期受到各界矚目，資深媒體人趙少康提可用民眾黨總統參選人柯文哲堅持民調產出參選人，但藍白要組成「國民政黨聯盟」，屆時不管誰正誰副，未來組閣由國民黨負責。國民黨總統參選人侯友宜今表示，尊重相關意見。記者屈彥辰／攝影
藍白合議題近期受到各界矚目，資深媒體人趙少康提可用民眾黨總統參選人柯文哲堅持民調產出參選人，但藍白要組成「國民政黨聯盟」，屆時不管誰正誰副，未來組閣由國民黨負責。國民黨總統參選人侯友宜今表示，尊重相關意見。記者屈彥辰／攝影

資深媒體人趙少康提出以民調產生藍白合的總統參選人，但藍白雙方組成國民政黨聯盟，不管誰正誰副，未來組閣由國民黨負責。國民黨總統參選人侯友宜今表示，尊重相關意見。

針對趙少康說法，侯友宜說，相信每個人非常關心國民黨跟民眾黨相關合作的問題，每一個人對他們都是善意的，相關意見都會給予尊重。

三三企業交流會理事長林伯豐建議藍白主帥出馬，侯友宜是否主動安排跟柯文哲見面。侯友宜表示，柯文哲跟他的溝通管道，一直都非常暢通，他們會繼續溝通。大家共同合作，政黨輪替當最重要的目標。

前民進黨立委沈富雄也建議藍白政黨票一比一配票。侯友宜說，沈富雄的意見，他個人高度尊重。

侯友宜 藍白合 國民黨

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