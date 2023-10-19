趙少康拋民調產出人選 侯友宜：尊重

資深媒體人趙少康提出以民調產生藍白合的總統參選人，但藍白雙方組成國民政黨聯盟，不管誰正誰副，未來組閣由國民黨負責。國民黨總統參選人侯友宜今表示，尊重相關意見。

針對趙少康說法，侯友宜說，相信每個人非常關心國民黨跟民眾黨相關合作的問題，每一個人對他們都是善意的，相關意見都會給予尊重。

三三企業交流會理事長林伯豐建議藍白主帥出馬，侯友宜是否主動安排跟柯文哲見面。侯友宜表示，柯文哲跟他的溝通管道，一直都非常暢通，他們會繼續溝通。大家共同合作，政黨輪替當最重要的目標。

前民進黨立委沈富雄也建議藍白政黨票一比一配票。侯友宜說，沈富雄的意見，他個人高度尊重。

商品推薦