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菱傳媒公布大選民調！賴清德42.62％領先 柯文哲、侯友宜支持度緊咬

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘(左4)。圖/聯合報系資料照
民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘(左4)。圖/聯合報系資料照

菱傳媒公布10月最新民調，總統參選人支持度，民進黨賴清德42.62%、民眾黨柯文哲24.93％、國民黨侯友宜22.29%，鴻海創辦人郭台銘5.86％；和9月民調相較，賴清德上升0.1%、柯文哲上升0.7%、侯友宜上升0.04%、郭台銘下滑0.72%。

菱傳媒民調指出，賴清德和柯文哲的差距，從上個月18.29個百分點，略減為17.69個百分點。賴清德雖陸續端出政見牛肉，從民調數字來看，未獲青年族群青睞。

根據菱傳媒民調，賴清德20歲到49歲的支持度呈現下滑趨勢，20歲到29歲、30歲到39歲、40歲到49歲支持度，分別下滑2.32、1.96、0.16個百分點。30歲到39歲女性支持度的跌幅最大，達到3.29個百分點。

菱傳媒民調指出，賴清德青年支持度雖然沒有斬獲，但在30歲到39歲的支持度逐步逼近，僅落後柯文哲1.87個百分點。賴清德在宜花東外島地區支持度上升2.17個百分點，高雄市、台南市的支持度分別為52.23%、52.02%。

菱傳媒民調委託皮爾森數據執行，調查時間為10月10日到14日，有效樣本1萬1055份，採網路主動發放調查方式，樣本代表與加權採比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續修正。

菱傳媒18日公布十月最新民調。圖/擷取自菱傳媒網頁
菱傳媒18日公布十月最新民調。圖/擷取自菱傳媒網頁

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 柯文哲 郭台銘 侯友宜 青年

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