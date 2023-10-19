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政院推動國家氣候變遷調適行動計畫 第三期投入4116億

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今天聽取環境部報告國家氣候變遷調適行動計畫，他表示，為應氣候變遷衝擊，我國自民國102年起分階段推動國家氣候變遷調適行動計畫，迄今已進入第三期，預計投入經費4116億元，執行126項工作項目。

陳建仁說，這些工作需要跨部會，跨領域合作，及全民共同參與，才能成功；後續請各部會務必與地方政府合作，攜手強化國家整體因應氣候變遷的韌性，促進我國社會經濟及環境的永續發展。

陳建仁指出，受全球暖化影響，各地極端天氣發生頻率持續增加，112年全球溫度是工業革命以來最高，台灣近50年來的年均溫，亦呈現增加情況。相較於過往比較偏重於溫室氣體減緩的工作，國際間越來越重視應同時推動和落實調適的策略。調適的工作需要透過跨部會，跨領域合作，及全民共同參與，才能夠成功，也才能將氣候變遷所帶來的生存危機，自然環境劣化的威脅，降至最少。

陳建仁表示，我國因應氣候變遷衝擊，分階段推動調適的工作，自102年迄今，已進入第三期行動計畫；本期預計投入經費4116億元，共計126項工作項目，提升我國環境調適能力，強化脆弱族群調適韌性，以及城鄉地區導入多元調適策略，強化水資源系統管理等，這些計畫都相當重要。

氣候變遷 陳建仁

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