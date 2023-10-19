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王必勝批拒高端入校園不道德 蔣萬安：我們與人民站在一起

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天表示，當民眾有疑慮、家長憂心、民意代表在議會也有反映，「我們就是絕對與人民站在一起」。記者陳正興／攝影
蔣萬安今天表示，當民眾有疑慮、家長憂心、民意代表在議會也有反映，「我們就是絕對與人民站在一起」。記者陳正興／攝影

公費流感疫苗10月初就已開打，台北市長蔣萬安先前宣示「不讓高端進入校園」，遭衛福部次長王必勝批評這是「很不道德的行為」。蔣萬安今天反批，當民眾有疑慮、家長憂心、民意代表在議會也有反映，「我們就是絕對與人民站在一起」。

蔣萬安今天上午出席遠見高峰會，對於王必勝接受專訪時批評蔣萬安宣示不讓高端進入校園是不道德行為，王必勝說，今年疾管署提供4種廠牌流感疫苗，然而不少民眾卻特別抗拒高端疫苗，但流感疫苗是相當成熟技術，安全性沒問題，高端的政治操作會影響到施打疫苗意願，危害到民眾生命健康，這是很不道德行為。

對此，蔣萬安今天說，當民眾有疑慮、家長憂心、民意代表在議會也有反映，我們就是絕對與人民站在一起。他一開始就希望流感疫苗施打的過程，一定要讓民眾朋友有知的權利，接下來有選擇的權利，以及更重要讓民眾安心打到讓他們放心的疫苗，共同達到流感疫苗施打比率的提升這樣的目標。

蔣萬安說，很多專家學者提出，今年流感傳播速度會很快，需要大家來施打疫苗，需要比例提高，這部分北市府會一直努力，「我們一定會堅定與人民站在一起，確保民眾施打的過程，能夠安心及放心」。

流感疫苗 蔣萬安 高端疫苗

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