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【重磅快評】是美豬太跋扈 還是蔡政府太卑微？

聯合報／ 主筆室
外交部長吳釗燮昨天在立法院外交及國防委員會答詢，直言把美豬形容成有食安問題的產品，可能會造成台美貿易上的衝擊。記者曾吉松／攝影
外交部長吳釗燮昨天在立法院外交及國防委員會答詢，直言把美豬形容成有食安問題的產品，可能會造成台美貿易上的衝擊。記者曾吉松／攝影

外交部長吳釗燮昨天說，把美豬當成食安問題，跟疑美論、反美論是一環的，必須追溯哪些人、政黨或國外勢力希望操弄台美矛盾。吳釗燮把美豬看成晶片般無限上綱到國安層級，美豬儼然成為地緣政治競爭的重要環節。但這是美豬的榮幸，或是台灣的悲哀？這是美國豬太跋扈，還是蔡政府太卑微？

食藥署和檢調正在擴大追查美豬偽標洗產地，衛福部也強調美豬迄今未檢出萊劑，食安無虞。吳釗燮卻指責把美豬當成食安問題，跟疑美論、反美論是一環的，這是在指控衛福部、食藥署及檢調是疑美反美的一環嗎？或者，吳釗燮只是揭穿衛福部所說的食安「攏是假」，食安作為外交貢品才是真？

衛福部長薛瑞元今天證實，確曾接到美國在台協會（ＡＩＴ）抗議，此事確實會造成國貿問題，社會不該把美豬扣冠上不安全名號。但肉商早就說了，標示美豬沒人買，才會偽標洗產地；而薛瑞元卻是為了呼應吳釗燮的說法，進一步擴大指責台灣社會普遍疑美、台灣人普遍反美嗎？

人民擔心吃到萊豬就是疑美、拒絕吃下萊豬就是反美？什麼樣的豬頭政府才會有這樣的推論？

更該問的是，誰造成美豬汙名？毋庸置疑，增強美豬疑慮、扼殺美豬台灣市場的頭號戰犯，就是蔡政府！

正是因為蔡總統黑箱開放美國萊豬進口，蔡政府又拒絕作清楚標示，說好的食安五環早已環環脫鉤斷鏈，掛保證的從海關到廚房全方位管理措施更是全面落漆，才讓人民擔心會吃到萊豬。何況蔡政府不禁美國萊豬，卻禁台灣豬吃萊劑，又聲言不會讓學校和軍隊吃萊豬，如何能怪人民對萊豬的食安疑慮？

美豬進口多年，雖然打不過台灣豬，銷量不大，但台灣人民並未拒斥美豬，只是拒吃萊豬。而且萊豬只占全部美豬二成多，如不得已必須開放進口，只要作好社會溝通，標示清楚，消費者可自由選擇，怎會造成社會疑慮？就是因為無法辨識美國萊豬，人民只好全面避買美豬，從而衍生美豬偽標洗產地等弊端。

蔡政府捍衛少數萊豬，卻殃及全部美豬。ＡＩＴ不是已經曉諭，對美豬品質充滿信心，美方同意所有食品都應正確貼上標籤嗎？這不應只是產地標示，更應包括萊劑標示。但不敢正確標示，只好亂扣疑美反美帽子、操弄台美關係，原來對美豬最沒有信心的，就是蔡政府。

美豬 萊豬 食安 薛瑞元

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