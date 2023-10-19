周榆修退黨化解「白皮綠骨」助攻藍白合？蔣萬安：朝政黨輪替目標前進

「藍白合」陷僵局，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室主任周榆修今天宣布自行退出民進黨，化解「白皮綠骨」疑慮。媒體問是否有助藍白合？台北市長蔣萬安今天表示，還是很希望雙方能夠展現智慧、誠意跟善意，持續溝通，共同朝政黨輪替的目標前進。

對於藍白合陷入僵局，除國民黨主席朱立倫喊話希望兩位總統參選人侯友宜、柯文哲應坐下來協調，朱還說「什麼我都必須要忍，這是為了大局」。

蔣萬安今天與桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然同台出席遠見高峰會受訪表示，很希望雙方展現智慧、誠意跟善意，共同朝政黨輪替目標前進。 台北市長蔣萬安今天與桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然同台出席遠見高峰會。記者陳正興／攝影

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