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影／藍白合僵局 謝國樑憂：氛圍不良善 促侯柯主將面對面談
藍白合陷僵局，國民黨主席朱立倫昨喊話，希望總統參選人侯友宜、柯文哲應坐下來協調，朱立倫還稱「什麼我都必須要忍，這是為了大局」。對此，基隆市長謝國樑今天上午出席遠見高峰會，會後受訪表示，他希望侯友宜、柯文哲兩個人要面對面談，尤其現在藍白溝通氣氛不是很良善，相信今天四位市長看在眼裡，心裡也會有點擔心。
謝國樑說，大家都知道，如果這次沒有談成，不是兩位城市的問題，而是全台灣的問題，他希望侯柯能夠當面一起談，他很了解侯友宜市長是一個非常「阿沙力」、而且非常溫暖的大哥哥，如果他與柯文哲當面談，氣氛一定是會比現在良好，所以真心鼓勵兩位市長大家碰個面，大家一起聊。
對於藍白合陷入僵局，桃園市長張善政今天受訪則認為，他覺得這是藍白合的技術問題，技術問題牽涉到兩邊很多互動人談的細節，我們沒有涉入，所以不方便評論。
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