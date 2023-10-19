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馬英九再籲國際社會促兩岸和談 NCUSCR會長：值得美國思考

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九於美東時間18日下午與美中關係全國委員會（NCUSCR）座談，呼籲美國與國際社會應促兩岸和談。圖／馬英九辦公室提供
前總統馬英九於美東時間18日下午與美中關係全國委員會（NCUSCR）座談，呼籲美國與國際社會應促兩岸和談。圖／馬英九辦公室提供

前總統馬英九在美東時間10月18日下午與美中關係全國委員會（NCUSCR）座談，他主張美國與國際社會應促兩岸和談，馬英九表示，台灣人都希望和平，明年大選將是和平與戰爭的選擇。NCUSCR會長歐倫斯（Stephen A. Orlins）說，馬英九執政八年，兩岸和平穩定，馬英九的建議值得美國思考，馬英九應該要說出來。

馬英九指出，他個人不重要，餘生都要推動兩岸和平，繼續推動兩岸青年交流。歐倫斯肯定馬英九今年3月率大九學堂年輕人訪問大陸，對兩岸關係與整體情勢非常重要，年輕人是兩岸的未來，他樂見這樣的交流能持續。

馬英九與NCUSCR座談時表示，台海局勢影響世界和平發展。他提出兩點建議，第一，台灣執政者應遵守中華民國憲法，回歸兩岸共同政治基礎，也就是九二共識；第二，美國應該促成兩岸和談，而不是鼓勵台灣執政者走向台灣獨立，甚至要將台灣變成第二個烏克蘭。

馬英九辦公室指出，歐倫斯向在場學者介紹時，強調馬英九執政八年，兩岸最和平，最穩定，也最繁榮。他回憶馬執政時期，有一天早上他從台北松山機場出發，到上海搭磁浮列車洽公，再搭機回紐約與母親吃飯，當時兩岸三通暢通無阻，非常便利，讓他深深感受到，馬英九主政下的兩岸關係，真的非常好。

有關台灣延長兵役、強化防衛的問題，馬英九表示，軍事方式不是解決兩岸問題的最佳方式，和平仍然是唯一選項，兩岸局勢牽動區域穩定與世界和平，各方應共同努力，逐步解決戰爭危機。

馬英九也與美國最有影響力的華人組織之一，美國華裔人士與美方溝通重要平台的團體「百人會」會晤。百人會共同創辦人鄧兆祥（Henry S. Tang）表示，馬英九建議美國應該扮演促兩岸和談的角色，他們高度認同，這才是解決台海問題之道。

馬英九

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