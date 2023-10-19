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中東情勢衝擊美國對台軍援？羅森柏格：不會影響！

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）表示，美國長期支持台海的和平穩定，並不會因為世界上其他事件而影響。記者陳熙文／攝影
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）表示，美國長期支持台海的和平穩定，並不會因為世界上其他事件而影響。記者陳熙文／攝影

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）爆發衝突，造成區域情勢升級，是否影響美國對台軍援，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）表示，美國長期支持台海的和平穩定，不會因為世界上其他事件而影響。

羅森柏格說，她這次訪台與台灣高層代表見面，強調美國對台灣強化自我防衛的支持，堅若磐石，不但是美國的原則，也在美國國內獲得跨黨派的支持，美國會繼續與朋友站在一起。

對於中東情勢是否有可能影響到美國對台軍援，她表示，美國對於台美之間的夥伴關係，以及對台海和平與穩定的支持是長期的，符合美國的利益，不會被世界其他事件所影響。

美國在台協會 台海 羅森柏格

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