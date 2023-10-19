賴清德：若未來新技術解決核安及核廢料 政府不會排除

民進黨總統參選人賴清德公布能源政見，對於國民黨總統參選人侯友宜提出核一、核二、核三安全延役及核四安全重啟。賴清德說，核四無法重啟，核一、核二及核三，要考慮法律、民意及執行上可不可能。如果未來新技術有辦法解決核能的安全及核廢料問題，相信社會會接受，政府不會排除安全與沒有核廢料的核能運用。

賴清德表示，前總統馬英九主張重啟核四，任內主要重點都放在核四重啟，以至於新建電廠才一座，推動三部機組，核四經過公民投票無法重啟，沒有重不重啟問題，人民做出最後決定。核一、核二、核三社會疑慮，是因為核廢料跟安全問題，到底要不要核一、核二及核三延役，除了要考慮安全及核廢料問題，還要去考慮法律及民意，以及執行可不可能的問題。

賴清德說，根據法律，最後一個機組是核三廠二號機，2025年中運轉期滿，依法要除役。這就是蔡英文總統為什麼提出2025年非核家園目標，蔡總統不是在核一、核二及核三機組還可以運轉的情況下，硬要停止，達到非核目標，是因為法律原先規定，核三廠二號機必須在2025年年中除役，在這種狀況下，蔡總統才提出第一次能源轉型。這中間沒有意識形態問題，只有依法行政跟順應國際世界潮流的問題。

賴清德表示，如果未來新技術有辦法解決核能的安全及核廢料問題，相信社會會接受，在那個狀況下，政府不會排除安全與沒有核廢料的核能運用。

賴清德說，2030年時，再生能源會由20%到30%，會優先降燃煤，從30％降到20％，天然氣50％。2050年達到淨零轉型這個時間點，主要就是靠再生能源，不只有太陽能發電及風力發電，會是多元綠能，尤其著重氫能源發展，那時天然氣的使用量，也會跟著大量減少。

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