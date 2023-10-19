影／賴清德提淨零轉型 表態安全、沒有核廢料前提下不排除核電

10月14日藍白首次會晤，各自派出重量級代表與會，雙方就如何產生最強人選一事出現分歧，藍白是否二會仍有懸念。然而，國民黨可能有所誤會，對民眾黨而言，「政黨輪替」未必是非達到不可的目標，其亦可能是手段、方法，達成壯大己身的真正目的，在不碰觸綠營神主牌、不將反台獨列入正式主張的情況下，留下「綠白合」後續的可能性，國民黨該繼續笑著裝作不知情？

2023-10-19 12:00