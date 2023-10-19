影／賴清德提淨零轉型 表態安全、沒有核廢料前提下不排除核電
民進黨總統參選人賴清德今天提出淨零轉型永續台灣的能源政策，對於台灣核電是否延役與重啟表示，一切依法行政，若未來的核電是安全又沒有核廢料問題，政府也會使用核能發電。
賴清德表示，馬前總統主張重啟核四，可是核四已經經過公民投票，已經無法重啟，那核一、核二、核三被社會疑慮之處是核廢料與安全性問題，是否延役必須考慮這兩個問題，還有法律、民意、以及執行上是否可能的問題，根據法律，最後一個機組是核三廠的二號機，在2025年就運轉期滿，依法必須除役，所以蔡英文總統提出2025年非核家園的目標，就像我所提的能源政策，必須減煤、增氣、展綠等因應國際潮流的能源政策，若以後發展出安全又沒有核廢料的核電技術，相信社會可以接受核電，政府也不會排除發展核電。
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