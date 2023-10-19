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影／美豬爭議AIT關切 薛瑞元：恐導致中美貿易障礙

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元（圖）列席備詢，針對美豬標示不實，合法進口的美豬，被炒作成萊豬，薛瑞元表示曾接到美國在台協會 （AIT）表達不滿，這確實可能導致中美貿易障礙。記者許正宏／攝影
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元（圖）列席備詢，針對美豬標示不實，合法進口的美豬，被炒作成萊豬，薛瑞元表示曾接到美國在台協會 （AIT）表達不滿，這確實可能導致中美貿易障礙。記者許正宏／攝影

立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元列席備詢，薛瑞元針對近期各界對於美豬標示的議題受訪表示，合法進口的美豬，被炒作成萊豬，曾接到美國在台協會（AIT）表達不滿，強調這確實可能導致中美貿易障礙，台灣進口美豬多年，國內業者也不願進口萊豬，會自行把關，故目前為止市面上美豬均安全無虞，如有標示不實問題，衛福部也會查處，但社會不該把美豬冠上不安全的名號，否則恐會造成國際貿易上的問題。

立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元（中）列席備詢，會前接受媒體記者聯訪時表示，針對美豬標示不實，合法進口的美豬，被炒作成萊豬，薛瑞元表示曾接到美國在台協會 （AIT）表達不滿，這確實可能導致中美貿易障礙。記者許正宏／攝影
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元（中）列席備詢，會前接受媒體記者聯訪時表示，針對美豬標示不實，合法進口的美豬，被炒作成萊豬，薛瑞元表示曾接到美國在台協會 （AIT）表達不滿，這確實可能導致中美貿易障礙。記者許正宏／攝影
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元（中）列席備詢。記者許正宏／攝影
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元（中）列席備詢。記者許正宏／攝影

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