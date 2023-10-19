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外交部陸委會齊批馬英九迎合陸方 馬辦反擊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。聯合報系資料照
馬英九基金會執行長蕭旭岑。聯合報系資料照

外交部與陸委會批評前總統馬英九在美國演講建議美國促兩岸和談，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天指出，很遺憾外交部、陸委會與民進黨政客，完全沒有站在台灣人立場，完全不考量台灣人的安危福祉，蔡英文政府與民進黨不在乎台灣人，但馬英九在乎，必須堅持為台灣人發聲。

蕭旭岑表示，民進黨齊跳腳，代表戳中蔡政府國家政策失敗的痛點。馬英九感謝美國長年支持，但不歡迎把台灣武器化的部分美國政客，說出了絕大多數民眾心聲，外交部長吳釗燮居然反過來感謝這些不把台灣安危放心上的美國政客，有這樣的部長，台灣人真是養老鼠，咬布袋。

蕭旭岑指出，馬英九的呼籲，不但顧到台灣安全，也相對兼顧美國朋友的利益。因為兩岸衝突，絕對不符合美國利益，也不符合世界利益。馬英九恩師、紐約大學法學院教授孔傑榮（Jeremy Cohen）告訴馬，美國政壇已經出現反省美中衝突，是否符合美國利益的聲音。

蕭旭岑說，孔傑榮主動告訴馬英九，美國知名中國大陸軍事問題專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）剛好10月16日在紐約時報發表題為「這是美國搞錯中國和台灣的地方」的文章，建議美國政府需要在台灣問題，保持政治中立，以保持美國利益，美國應對大陸重申，只有台海兩岸才能解決政治分歧，這一立場仍是美國官方政策。

蕭旭岑指出，梅惠琳觀點與馬英九不謀而合。這幾天與馬英九接觸的美國友人，都認為馬的建議，兼顧美國與兩岸的立場。可惜蔡英文政府裝睡的人叫不醒，寧可讓台灣人陷入險境，寧可要拖美國朋友下水，也不肯調整錯誤的政策。

蕭旭岑表示，外交部與陸委會攻擊馬英九主張九二共識，是刻意迎合中共立場，但九二共識是根據中華民國憲法而來，反對九二共識的人，就是反對中華民國憲法。外交部與陸委會如果不遵守憲法，存在有何意義。蔡政府官員找不到兩岸共同政治基礎，無法維持現狀，搞到台海兵凶戰危，危害台灣人利益，還要拖美國人下水，真正的目的是什麼，是不是就是要執行蔡賴政府的台獨路線，民進黨有在管台灣人死活嗎？

蕭旭岑說，真正愛護台灣的美國人，會思考如何促進兩岸和平，避免戰爭。至於鼓吹台灣人手一把槍的前美國國安顧問歐布萊恩，馬英九直接嗆明這些意圖把台灣武器化的不是真朋友，說出了絕大多數台灣老百姓心聲。

馬英九

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