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外長指美豬爭議恐釀國貿問題 薛瑞元：曾接到AIT抗議

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今表示，曾接到美國在台協會 （AIT）抗議，此事也確實會造成國貿問題，社會不該把美豬扣冠上不安全名號。記者林琮恩／攝影
衛福部長薛瑞元今表示，曾接到美國在台協會 （AIT）抗議，此事也確實會造成國貿問題，社會不該把美豬扣冠上不安全名號。記者林琮恩／攝影

近期傳出多家業者銷售美國豬肉，產地卻標示為其他國家，引起各界擔憂。外交部長吳釗燮昨表示，把美豬形容成萊豬，恐造成台美貿易上的問題。衛福部長薛瑞元今表示，曾接到美國在台協會 （AIT）抗議，此事也確實會造成國貿問題，社會不該把美豬扣冠上不安全名號。

薛瑞元今出席立院衛環委員會，會前受訪表示，近期各界「爭吵」美豬標示不實，截至目前為止案件都是標示不實，但經查不含萊劑。合法進口的美豬，被炒作成萊豬，確實可能導致中美貿易障礙，近期確實接到AIT抗議說「為何發生這種事情？」

不過，薛瑞元說，台灣進口美豬多年，國內業者也不願進口萊豬，會自行把關，故目前為止市面上美豬均安全無虞，如有標示不實問題，衛福部也會查處，但社會不該把美豬「冠上不安全的名號」，否則恐會造成國際貿易上的問題。

吳釗燮昨在立法院表示，把美豬形容成有食安問題的產品，可能造成台美貿易上的衝擊。美國幾千萬人都在吃美豬、都沒有問題，為什麼美國產品來到台灣就有問題。

AIT則發聲明表示，對美國豬肉品質充滿信心，台灣所有美豬均達到並超過台灣各項進口比準，美方同意所有食品都應正確貼上標籤。

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