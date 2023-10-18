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傳特勤中心副指揮官空降 黑箱爆「退休潮」？國安局回應了
國安局表示，特勤中心副指揮官李榮華出任現職作業均符合相關規定，而今年特勤中心僅少數人員因達服役最大年限退伍，無大量異常離退情形，有信心圓滿達成大選維安「安維八號」任務。
國民黨立委楊瓊瓔向國安局提出書面質詢表示，國安局特勤中心傳出黑箱作業，讓未繳交多益成績的中將李榮華出任副指揮官，突如其來的空降安排也讓特勤中心內部士氣低迷，因此傳出退休潮。
她質詢表示，國安局是否曾了解相關情形，若內部忿忿不平，是否會影響總統大選維安工作？
國安局回應表示，李榮華出任現職，是依據陸海空軍軍官士官任職條例及國安局外補人員作業要點辦理，有關進用作業均符合相關規定。
國安局表示，今（112）年迄今，特勤中心僅少數人員因達服役最大年限、家庭及個人生涯規劃等因素辦理退伍，並無大量異常離退情形，離退職缺均依規定公開甄審。
國安局說，大選維安「安維8號」任務均依期程進行訓練、整備及任務執行，有信心圓滿達成。
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