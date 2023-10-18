陳建仁主持推動轉型正義會報 籲完善轉型正義法制作業

行政院長陳建仁今天主持「行政院推動轉型正義會報」第3次會議，針對「整體推動轉型正義法制進度及規劃」報告案，他表示，已請持續促進相關專業領域與公民社會之對話討論及溝通，並善用促進轉型正義基金等相關資源、以多元方式宣導推廣，以利立法推動。

陳建仁表示，我國推動轉型正義7年多來陸續有具體進展，包含國家不法平復、受難者權利回復、威權象徵處置、不義遺址審定保存、政治暴力創傷療癒，以及政治檔案徵集保存、開放與研究，並成立促進轉型正義基金，挹注各項轉型正義業務推動，核定發布「國家轉型正義教育行動綱領」，公私協力並促進社會溝通的推廣。

陳建仁表示，目前推動的這些工作成果相對於受難前輩所承受的身心傷害及台灣社會的深深期盼，一定仍有所不足，感念受難前輩陸續凋零，轉型正義任務刻正與時間賽跑，促轉條例的框架立法模式，與現今各部會分工落實的工作階段，也已有所不同。政府會持續以積極的態度面對問題，推動轉型正義業務、完善相關法律和制度。

陳建仁在聽取教育部「國家轉型正義教育行動綱領」實施成果報告後表示，該綱領於今年2月核定發布，由教育部主責，各主協辦機關積極配合。針對起步較慢之部會，陳建仁請積極與教育部配合進行相關培訓及宣導工作，並請羅秉成政務委員持續追蹤相關規劃及成果。

陳建仁強調，國家轉型正義教育針對軍事、警察、情報及司法等特定專業人員部分，應著重發掘單位自身案例，並深刻自我反省與檢討，才能真正提升道德力量，避免重蹈覆轍。院長也指示將上述事項列入未來評核「國家轉型正義教育行動綱領」推動績效的重要參考指標之一。

陳建仁也提醒各相關部會在進行社會溝通時，應多加運用社區大學、民間團體等資源，透過公私協力的方式共同推廣轉型正義教育，以更活潑、更多元創意的方式促進及深化社會溝通，讓轉型正義教育工作做得更好。

陳建仁提到，明日提送行政院會討論的「政治檔案條例」部分條文修正草案及「國家機密保護法」部分條文修正草案，特別要請國發會及法務部，積極與立法院及社會各界充分溝通；其他法案亦將分階段推動，請人權處及各機關持續與各界溝通政策、化解疑慮。

陳建仁進一步提到，就現階段不待立法即可先行推動之事項，如已審定不義遺址的保存活化、潛在不義遺址調查、威權象徵處置之協調輔導、轉型正義教育之推動落實，以及政治檔案最大程度開放應用，並確保檔案當事人隱私等，請各主管機關於權責範圍內積極推動。

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