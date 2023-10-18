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政院明通過修正國家機密保護法 刪除「永久保密」規定
行政院院會明天將通過「國家機密保護法」部分條文修正草案，據了解，修正條文將刪除「永久保密」規定，改為定期檢討有無延長保密之必要。
涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，現行法規定「永久保密」，據了解，法務部官員認為，該規定違反政府資訊應透明公開之精神，改為保密逾30年者應檢討保密必要，延長保密每次不得逾10年，保密已逾60年者須報請上級機關權責人員核定，避免浮濫延長保密期限情形。
修正條文也增訂涉密人員之返台通報義務及罰則。為掌握涉密人員出境，與外國、大陸地區或香港澳門人士聯繫、接觸情形，增訂涉密人員返台後的通報義務與期限及涉密退離職之非機關現職人員返台後的通報義務及處罰規定，以維護國家安全利益。
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