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時力推3款「MeToo」募款小物 所得10%捐婦女救援基金會

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量攜手婦女救援基金會，推出三款Metoo募款小物，包括「身體界線保護傘」、「你別騷擾卯咪帆布包」及「Me too・We too 翻轉徽章」。圖／時代力量提供
時代力量攜手婦女救援基金會，推出三款Metoo募款小物，包括「身體界線保護傘」、「你別騷擾卯咪帆布包」及「Me too・We too 翻轉徽章」。圖／時代力量提供

台灣在今年6月掀起#MeToo運動浪潮，時代力量近期攜手婦女救援基金會，推出三款Metoo募款小物，包括「身體界線保護傘」、「你別騷擾卯咪帆布包」及「Me too・We too 翻轉徽章」，預計捐出10%募款所得給婦女救援基金會，皆可至時代力量官網購買。

時代力量今天發布新聞稿表示，時代力量長年關注性平議題，除了在立法院積極推動性平三法，更成功爭取在性侵害犯罪防治法增訂「移除性私密影像」，而今年台灣掀起席捲全國的#MeToo浪潮，讓社會大眾更加提升性平意識。

時代力量指出，本次三款MeToo募款小物包含「身體界線保護傘」、「你別騷擾卯咪帆布包」及「Me too・We too 翻轉徽章」，這三項配件不只是支持的象徵，更是行動的展現，屆時將捐出10%募款所得給婦女救援基金會，力挺救援創傷，推動社會改革。

時代力量說明，「身體界線保護傘」把保護自己身體的理念，轉化為生活中實用的傘具，無論晴雨都有時力同行；「你別騷擾卯咪帆布包」強調勇敢拒絕所有讓人感到不適的接觸，告訴每一隻狼手別來騷擾；「Me too・We too 翻轉徽章」則是用「Me/We」轉動字母的巧思，鼓勵所有挺身而出的人，一起用勇敢撐起美好的台灣。

時代力量表示，他們希望把信念與勇氣，化為能隨身攜帶的小物，未來在追求性別平等、終止暴力侵害的漫漫長路上，期待讓這些小物，陪伴大家前行，成為推動性平改革的力量。

時代力量 募款 MeToo

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