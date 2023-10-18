3大學學生會邀總統參選人 侯友宜未能出席「3缺1哭哭」

由高雄師範大學、高雄大學、中山大學三校學生會聯合舉辦的《高雄·政治交匯點》活動，邀請2024年總統大選參選人來校園演講。10月3日在中山大學賴清德場已完成，11月6日將於高雄大學舉辦柯文哲場，學生會昨在臉書宣布侯友宜不克出席，tag「3缺1哭哭」。

《高雄·政治交匯點》活動由高師大、中山大學與高雄大學的學生會舉辦，學生會指出，舉辦這個活動的初衷，是希望可以促成高雄在學青年與候選人對話的契機，透過邀請各黨派總統候選人的方式，這是青年們影響未來政策和與候選人交流意見的機會。

10月3日在中山大學的賴清德場，學生參與踴躍，重視與總統參選人面對面的機會，也引起諸多議題討論與媒體報導。

三校學生會昨透過社群臉書說明：很遺憾地通知大家，代表中國國民黨參選的侯友宜市長因行程問題，確定缺席本次活動。學生網友有的覺得遺憾，有人留言：沒內才怕被問倒！我們要選一個隱藏版的傀儡總統嗎？也有學生反映，三缺一？是把郭台銘放在哪裡？

11月6日將於高雄大學舉辦柯文哲場，三校學生會社群臉書已開放報名，提醒大家講者將聚焦於「教育議題」與「青年議題」，議題包括流浪教師、教育程度、資源落差、心理假、技職教育、108課綱、青年教育環境、薪資停滯、銜接職場、政治參與等。問答分為兩種，一是前測表單收集到的問題，二是現場不限議題的提問。

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