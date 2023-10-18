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藍白合卡關想對侯友宜說什麼話 柯文哲：Take it easy

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲中午出席遠見高峰會。記者陳正興／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲中午出席遠見高峰會。記者陳正興／攝影

有關藍白陣營整合卡關，國民黨總統參選人侯友宜今天表示，希望利中華民國，而非利個人，民眾黨總統參選人柯文哲則說，「Take it easy」，侯友宜太緊張了，輕鬆一點就好了，不要滿腦子都在想總統合作，其實還有政策、理念與立委的合作。

侯友宜與柯文哲今天受邀出席遠見高峰會「向未來領袖提問」論壇，兩人的演講時間前後錯開，雙方同場不同台，侯友宜先是在論壇中談及藍白合議題，當場對柯文哲喊話，希望每個人都是利中華民國，而不是利個人。

擔任主持人的遠見雜誌社長楊瑪利詢問，藍白兩黨是否有任何形式合作空間，柯文哲表示，民眾黨在不同的議題，可以跟不同的人合作，像是他們喊出「聯合政府、團結台灣」，不過在華人的歷史上，從來沒有這樣的經驗，這是民眾黨走在時代的最前面。

柯文哲指出，翻開台灣的歷史，從來沒有遇到三黨不過半，現在的選舉制度是贏者全拿、毫無制衡，造成台灣政治非常惡劣、醜陋的一面，只要贏了全部拿到，反觀先進國家大多實施內閣制，只有美國是採用總統制，但是美國還是有三權分立制衡。

柯文哲說明，他最近要開始提倡內閣制，台灣現在不是超級總統、威權總統，真的是民選皇帝制，總統沒有辦法制衡，因為修憲很困難，所以要開始做憲政慣例，只要做到總統任命行政院長，需要經過立法院過半同意，台灣就可以往內閣制跨出第一步。

柯文哲表示，藍白合可以在總統層面的選舉合作，也可以在立法院的議案合作，甚至是在政黨間的政策討論合作，所以當台灣開始出現第三勢力，過去那種兩極對抗的模式，這時就要開始改變，可以用靈活的方式處理。

柯文哲說，藍白合不要滿腦子都在想，「總統要怎麼合作」，其實還有政策、理念與立法委員的合作，大家不要只看總統選舉，很多層面都可以合作，這些都是選舉制度的問題，贏者全拿毫無制衡，民眾黨走在時代的最前面，以前沒有這種經驗，所以需要時間磨合。

至於有沒有什麼話要對侯友宜說，柯文哲馬上回答，「Take it easy」，針對侯友宜喊話內容，柯文哲則說，「你看，太緊張了，輕鬆一點就好了」，政治要落實在人民生活的每一天，不要每天都拿高帽子來戴。

柯文哲強調，老百姓關心家門前的水溝有沒有通、路有沒有平、燈有沒有亮，這是他擔任市長的觀察，不要只講三民主義、統一中國，人民覺得很遙遠，政治的核心是執行力，作為外科醫師出身，這是政治人物的信念。

柯文哲表示，選總統不是誰最好，而是誰最適合擔任，難道台灣要永遠停留在藍綠對抗的兩極爭鬥，那些東西應該留在歷史，因為大家真的已經花太多力氣，政治固然有嚴肅地一面，但是請不要忘記，政治是眾人之事，甚至是解決眾人的小事。

柯文哲 藍白合 侯友宜

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