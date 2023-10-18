快訊

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

周榆修擁黨員身分任柯辦主任 民進黨：道不同不相為謀

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左），及其競選辦公室主任周榆修（右）。記者曾原信／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左），及其競選辦公室主任周榆修（右）。記者曾原信／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲競辦主任周榆修擁有民進黨員身分，最近引發基層抗議，要求民進黨處置。民進黨發言人張志豪今天表示，尊重周黨籍所屬之台北市黨部處理。他也呼籲，「道不同不相為謀」，不要掛著民進黨黨員身分在外抹黑民進黨。

張志豪說，民進黨黨員應認同民進黨理念和價值，若黨員違反黨章黨綱及民進黨相關規定，將貫徹黨紀、開除黨籍。他表示各界過去曾是黨員，目前還掛著前民進黨黨員身分的相關人士，若已不具黨籍，「道不同不相為謀」，不要掛著民進黨黨員身分，在外以「Linbay好油」們相關言行來批評、抹黑、造謠民進黨。他呼籲「Linbay好油」們不要再出現，造謠抹黑民進黨。

另據轉述，今天民進黨中常會，中常委蔡易餘及莊瑞雄都反映，最近有一些創黨黨員或前黨員，不斷造謠抹黑攻擊民進黨，包括許國泰、林國慶、蘇煥智、魏耀乾等，在直播節目或地方演講、公廟造勢等野台場合，都以民進黨黨員身分一直抹黑攻擊，扭曲政府施政，傳播煽動言論，希望中央黨部堅壁清野，可以有強硬的態度及立場。民進黨主席賴清德當場責成秘書長許立明評估及處理。

民進黨 柯文哲

延伸閱讀

黨員抗議！周榆修民進黨員身分助柯文哲談整合 綠營考慮除名

民進黨公布議題廣告「三問馬文君」籲國民黨不要再瞎挺

傳郭台銘看衰藍白合要搶親 周榆修：現在沒有討論合作

周榆修：柯陣營想要贏過賴清德 國民黨只想幹掉柯文哲

相關新聞

李貴敏質疑以巴衝突外交部應變無能 吳釗燮拍桌要求道歉

外交部長吳釗燮今天又與立委發生口角，要求立委道歉。

中常會討論氣候變遷 賴清德：未來要進行二次能源轉型

民進黨中常會今天邀請中央大學地球科學學院院長許樹坤以「氣候變遷衝擊全球」報告，探討台灣的世界參與，包括極地研究、地熱發電...

藍白合卡關想對侯友宜說什麼話 柯文哲：Take it easy

有關藍白陣營整合卡關，國民黨總統參選人侯友宜今天表示，希望利中華民國，而非利個人，民眾黨總統參選人柯文哲則說，「Take...

周榆修擁黨員身分任柯辦主任 民進黨：道不同不相為謀

民眾黨總統參選人柯文哲競辦主任周榆修擁有民進黨員身分，最近引發基層抗議，要求民進黨處置。民進黨發言人張志豪今天表示，尊重...

柯郭配大贏賴清德13百分點​ 前白營幕僚：新民調很微妙

政壇關注「藍白合」陷入僵局，讓民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘的「柯郭配」或「郭柯配」再次成為話題。值此敏感時刻，有媒體發布民調指出，除了國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨柯文哲的「侯柯配」或「柯侯配」能勝民進黨總統參選人賴清德，「柯郭配」或「郭柯配」也是能贏賴的勝選組合。不過，對於此一民調結果，立院不分朝野，都抱持懷疑立場。

批鄭文燦、鄭運鵬「救選情」洩台積電布局 凌濤：不用道歉？

台積電現階段不考慮進駐桃園龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市議會民進黨團今批藍營推諉錢前朝，國民黨桃園市議員凌濤下午則反批行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。