周榆修擁黨員身分任柯辦主任 民進黨：道不同不相為謀

民眾黨總統參選人柯文哲競辦主任周榆修擁有民進黨員身分，最近引發基層抗議，要求民進黨處置。民進黨發言人張志豪今天表示，尊重周黨籍所屬之台北市黨部處理。他也呼籲，「道不同不相為謀」，不要掛著民進黨黨員身分在外抹黑民進黨。

張志豪說，民進黨黨員應認同民進黨理念和價值，若黨員違反黨章黨綱及民進黨相關規定，將貫徹黨紀、開除黨籍。他表示各界過去曾是黨員，目前還掛著前民進黨黨員身分的相關人士，若已不具黨籍，「道不同不相為謀」，不要掛著民進黨黨員身分，在外以「Linbay好油」們相關言行來批評、抹黑、造謠民進黨。他呼籲「Linbay好油」們不要再出現，造謠抹黑民進黨。

另據轉述，今天民進黨中常會，中常委蔡易餘及莊瑞雄都反映，最近有一些創黨黨員或前黨員，不斷造謠抹黑攻擊民進黨，包括許國泰、林國慶、蘇煥智、魏耀乾等，在直播節目或地方演講、公廟造勢等野台場合，都以民進黨黨員身分一直抹黑攻擊，扭曲政府施政，傳播煽動言論，希望中央黨部堅壁清野，可以有強硬的態度及立場。民進黨主席賴清德當場責成秘書長許立明評估及處理。

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