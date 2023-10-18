影／永續展開幕 蔡總統：淨零轉型是全球趨勢 不只要快、還要穩

政壇關注「藍白合」陷入僵局，讓民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘的「柯郭配」或「郭柯配」再次成為話題。值此敏感時刻，有媒體發布民調指出，除了國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨柯文哲的「侯柯配」或「柯侯配」能勝民進黨總統參選人賴清德，「柯郭配」或「郭柯配」也是能贏賴的勝選組合。不過，對於此一民調結果，立院不分朝野，都抱持懷疑立場。

2023-10-18 17:04