影／永續展開幕 蔡總統：淨零轉型是全球趨勢 不只要快、還要穩
蔡英文總統下午出席「2023台灣國際淨零永續展」，致詞時表示要繼續推動能源轉型，面對未來用電量需求的成長，政府會積極推動前瞻性再生能源的開發，讓台灣企業接軌國際供應鏈的新標準。蔡英文表示現在是台灣經濟發展和產業轉型的關鍵時刻，2050淨零轉型是全球趨勢也是台灣目標，台灣在淨零轉型道路上不僅是走得快、更要走得穩健。
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