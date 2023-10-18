批鄭文燦、鄭運鵬「救選情」洩台積電布局 凌濤：不用道歉？
台積電現階段不考慮進駐桃園龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市議會民進黨團今批藍營推諉錢前朝，國民黨桃園市議員凌濤下午則反批行政院副院長鄭文燦、民進黨立委鄭運鵬，去年為救選情敲鑼打鼓，洩漏台積電布局商業機密，如今造成市民損失，難道不用道歉嗎？
凌濤表示，鄭運鵬之前信誓旦旦表示「護國神山即將落腳桃園」，還說過去花了1年努力像「愚公移山」，使得龍潭周遭近5年房價漲幅高達56%，現在破局可能使房價崩跌，根本推坑市民，當時竹科管理局的龍科三期土地徵收都還沒一撇，鄭運鵬就大張旗鼓，將台積電要進駐桃園的布局規畫公諸於世，「與3大中國電信做生意慘澹返台的『中國鵬』，對產業發展全然不熟悉。」
台積電落腳龍科三期破局，鄭文燦推卸不了3大責任，首先，產業發展需要齊心合作，但先潑政治髒水的就是民進黨民代，請問誰是幕後主使人；同時民進黨竟玩兩面手法，台面上支持台積電進駐，卻有綠營民代的家人強力反對龍科三期擴建，「是不是請鄭副院長先請綠營桃園民代克制？不要怕市民怪罪，就先推坑張善政！」
凌濤表示，國科會主委吳政忠曾坦言，龍科三期要到2027年才會進入徵收土地的階段，屆時地方政府角色才會開始吃重，證明現在綠營指責張市府是自我打臉，也顯見當時鄭文燦公布台積電布局消息是標準的選舉操作，消費台積電。
凌濤表示，台積電本來考慮來龍科三期能創造5900個職缺，卻被鄭文燦、鄭運鵬、行政院前院長蘇貞昌提早在去年11月3日敲鑼打鼓、政治操作而破局，「三寶兄弟，你們不用為洩漏台積電布局商業機密道歉嗎？台積電可以選他址，桃園市民的損失，你們可曾想過？不必向桃園市民道歉嗎？」
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言