批鄭文燦、鄭運鵬「救選情」洩台積電布局 凌濤：不用道歉？

台積電現階段不考慮進駐桃園龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市議會民進黨團今批藍營推諉錢前朝，國民黨桃園市議員凌濤下午則反批行政院副院長鄭文燦、民進黨立委鄭運鵬，去年為救選情敲鑼打鼓，洩漏台積電布局商業機密，如今造成市民損失，難道不用道歉嗎？

凌濤表示，鄭運鵬之前信誓旦旦表示「護國神山即將落腳桃園」，還說過去花了1年努力像「愚公移山」，使得龍潭周遭近5年房價漲幅高達56%，現在破局可能使房價崩跌，根本推坑市民，當時竹科管理局的龍科三期土地徵收都還沒一撇，鄭運鵬就大張旗鼓，將台積電要進駐桃園的布局規畫公諸於世，「與3大中國電信做生意慘澹返台的『中國鵬』，對產業發展全然不熟悉。」

台積電落腳龍科三期破局，鄭文燦推卸不了3大責任，首先，產業發展需要齊心合作，但先潑政治髒水的就是民進黨民代，請問誰是幕後主使人；同時民進黨竟玩兩面手法，台面上支持台積電進駐，卻有綠營民代的家人強力反對龍科三期擴建，「是不是請鄭副院長先請綠營桃園民代克制？不要怕市民怪罪，就先推坑張善政！」

凌濤表示，國科會主委吳政忠曾坦言，龍科三期要到2027年才會進入徵收土地的階段，屆時地方政府角色才會開始吃重，證明現在綠營指責張市府是自我打臉，也顯見當時鄭文燦公布台積電布局消息是標準的選舉操作，消費台積電。

凌濤表示，台積電本來考慮來龍科三期能創造5900個職缺，卻被鄭文燦、鄭運鵬、行政院前院長蘇貞昌提早在去年11月3日敲鑼打鼓、政治操作而破局，「三寶兄弟，你們不用為洩漏台積電布局商業機密道歉嗎？台積電可以選他址，桃園市民的損失，你們可曾想過？不必向桃園市民道歉嗎？」

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