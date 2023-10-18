比利時國會領袖見蔡總統 引珍奧斯丁名言形容台灣勇敢

蔡英文總統今天接見比利時眾議員訪問團，她感謝比利時過去三年，透過各種方式支持台灣國際參與，關切台海現狀，期盼未來台比雙邊能持續加深夥伴關係，建立制度化合作，共創雙贏發展。

訪問團由比利時眾議院外交委員會主席兼國會友台小組共同主席范荷芙率領，范荷芙表示，台比雙方去年超過30億美元商務交流，以及約100個學術機構間的合作，是雙方友誼的體現。尤其在離岸風電領域，雙方有許多合作成果，像是台灣首艘本土承造的大型浮吊船，及台比雙方持續進行許多重要的離岸風場建設計畫，相信未來雙方的貿易會變得愈來愈重要。

范荷芙說，她相當關切代勒軍機愈來愈常進入台灣防空識別區，及大陸軍艦和軍機跨越台海中線，他們此行的理由，就是要表明台灣並非獨自面對這些威脅。她引用英國小說家珍奧斯丁所言，「我身上有一種固執，永遠不會被別人的意圖嚇倒。每次有人試圖恐嚇我，我就會更加勇敢。」

范荷芙表示，這句話非常適合形容台灣，這次訪團來自6個黨派，包含在野黨與多數黨成員。在多場辯論中，幾乎所有黨派的國會議員都站出來，譴責大陸單方面的侵擾行為。這是團結的象徵。比利時政府多次呼籲應該緩解緊張局勢，避免任何可能危害現狀的挑釁行為。

范荷芙說，2020年比利時國會通過相關決議，讓台灣有意義參與各項國際組織，像是世界衛生大會等，未來也會繼續發聲支持台灣。目前歐盟針對中國大陸採取去風險化的新策略，以維護戰略自主，確保關鍵供應鏈安全。台灣是國際半導體產業龍頭，在此一策略可以扮演非常重要的角色，特別在最近通過的晶片法案方面。

范荷芙指出，相信台灣與比利時未來將持續深化雙方友誼，共同致力台海的和平與穩定，希望雙方可以專注於更多未來合作的機會。真正的友誼，比任何試圖掩蓋他的陰影，都還要明亮。

蔡總統說，這幾年來，我方感受到愈來愈多來自比利時的支持。不論是比利時聯邦眾議院、參議院、或是佛拉蒙區議會及瓦隆區議會，過去三年分別通過決議，支持台灣的國際參與及深化台比關係。比利時政府連續三年支持台灣參加世界衛生大會，不久前，比利時外交部長拉碧也重申支持維持台海現狀。

蔡總統指出，堅持自由、民主等普世價值，是台灣和比利時的共同理念，相信有議員大力支持，台灣和比利時的雙邊關係將能穩健提升。

蔡總統表示，台灣和比利時在離岸風電建設及半導體產業，都有豐碩的合作成果。雙方也持續加深夥伴關係，像是台灣和比利時佛拉蒙區政府，除了在去年簽署合作備忘錄，今年4月舉行合作諮商會議，讓雙邊的交流持續邁向制度化合作。

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