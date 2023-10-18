朱立倫會見AIT主席羅森柏格 談世界局勢、2024選舉

國民黨主席朱立倫昨天與美國在台協會主席羅森伯格會面，國民黨轉述，雙方就兩岸，世界局勢，以及台灣民主與選舉情勢充分交流，會談氣氛融洽。

朱立倫指出，繼他去年6月訪美，今年4月羅森柏格來訪後，再次歡迎羅森柏格來訪，他代表國民黨感謝美國在台協會在國民黨總統參選人侯友宜9月訪美時，所給與的接待與協助。

朱立倫表示，台灣明年的總統大選，國民黨作為國內最大的在野黨，必然會負起責任，團結一切可以團結的力量，以民主自由的精神為依歸，全力爭取多數國人的支持。

國民黨指出，長期以來，國民黨主張強化國防與交流對話兼顧的「2D」戰略，與侯友宜提出嚇阻、對話、降低風險的「3D」戰略一致，是最能維護區域和平，讓國際友人放心，台灣社會安定，兩岸安全的總體戰略。國民黨高度關注世界局勢的變化，期待台美之間透過更多合作，共同促進東亞區域局勢的穩定。

這次會面除了羅森伯格外，其他美國在台協會人士，包括資深顧問羅峻平（Mike Pignatello）、美國在台協會台北辦事處政治組長饒昌明（Richard Jao）、政治官Shayma Jannat及政治官Madalyn Erickson皆陪同出席。

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