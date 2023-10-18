陳以信揭發台灣民主基金會浮濫補助民進黨政治活動

國民黨立委陳以信指出，民進黨胡亂核銷台灣民主基金會政黨補助款，今年迄今已有658萬元經費核銷，是不符合章程規定國會外交或國際民主交流的目的，外交部應負起主管機關責任，要求台灣民主基金會拒絕民進黨核銷不符章程目的的款項，外交部也應向立法院外交國防委員會提出書面報告。

陳以信說，根據財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程第六條規定，政黨補助款限用支援國內各政黨從事國會外交及國際民主交流活動，但民進黨將補助款大量用於與國會外交、國際交流無關的活動。

陳以信表示，以今年為例，民進黨主辦性平小學堂申請補助36萬元，建置台灣民主影像資料庫250萬元，辦新世代與青年對話130萬元，台灣客家峰會62萬元，國務青政治幕僚營80萬元，兩岸兵推營100萬元，共計高達658萬元，民進黨所辦這些活動，都與推動國會外交或國際交流無關。

陳以信在立法院外交國防委員會質詢外交部長吳釗燮，外交部為何讓民進黨濫用政黨補助款。吳釗燮避重就輕，他沒有具體回答問題，吳釗燮說，尊重各政黨使用。

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