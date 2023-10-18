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馬英九指美國介入台灣選舉 吳釗燮：政治不跨過邊界

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」。記者曾吉松／攝影
前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」。記者曾吉松／攝影

對於前總統馬英九美國紐約大學演講內容，外交部長吳釗燮今天說，政治不跨過邊界，馬說法令人遺憾。

吳釗燮表示，政治人物到海外，應該呼籲他國給予台灣更多支持，但是馬英九不然，到他國指責支持台灣的人，讓人感到遺憾。

吳釗燮指出，美國政治人物有句話說，政治不跨過邊界，到了其他國家的時候，國內政治就應該擺在一邊，像政府高層出訪時，都會相互約束，就是要把國內政治留在國內，到海外去就必須爭取台灣在海外的支持，這是民主國家的通則。

前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」，他認為馬英九的作為，令人感到遺憾。記者曾吉松／攝影
前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」，他認為馬英九的作為，令人感到遺憾。記者曾吉松／攝影

馬英九 吳釗燮 美國

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