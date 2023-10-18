李鴻源為口罩國家隊失言道歉 民進黨：抹黑大家的努力
內政部前部長李鴻源對口罩國家隊廠商賺回扣發言，發文致歉，宣稱是聽企業家好朋友説的。民進黨今天表示，李鴻源抹黑汙衊大家的努力，李鴻源不要大街罵人，小巷道歉。
民進黨發言人林楚茵今天指出，李鴻源對口罩國家隊的抹黑，如同「Linbay好油」抹黑產業鏈，Linbay好油案最後是國民黨黨工自導自演，國民黨抹黑產業鏈就是大街罵人，小巷道歉，或直接躲起來不道歉。
林楚茵說，口罩國家隊三大公會，包含台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會，以及台灣區不織布工業同業公會聯合聲明，當時一通電話，過年時間銷假上班，努力尋找當時全國搶購的不織布，李鴻源卻抹黑汙衊大家的努力，李鴻源僅說聽朋友講的，道聽塗說，實在離譜。
林楚茵表示，希望國民黨總統參選人侯友宜檢討國民黨的馬文君跟李鴻源，不要大街罵人、小巷道歉，請侯友宜及國民黨主席朱立倫出來面對，給大眾一個道歉。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言