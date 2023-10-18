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李鴻源為口罩國家隊失言道歉 民進黨：抹黑大家的努力

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵（左）。圖／民進黨提供
民進黨發言人林楚茵（左）。圖／民進黨提供

內政部前部長李鴻源口罩國家隊廠商賺回扣發言，發文致歉，宣稱是聽企業家好朋友説的。民進黨今天表示，李鴻源抹黑汙衊大家的努力，李鴻源不要大街罵人，小巷道歉。

民進黨發言人林楚茵今天指出，李鴻源對口罩國家隊的抹黑，如同「Linbay好油」抹黑產業鏈，Linbay好油案最後是國民黨黨工自導自演，國民黨抹黑產業鏈就是大街罵人，小巷道歉，或直接躲起來不道歉。

林楚茵說，口罩國家隊三大公會，包含台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會，以及台灣區不織布工業同業公會聯合聲明，當時一通電話，過年時間銷假上班，努力尋找當時全國搶購的不織布，李鴻源卻抹黑汙衊大家的努力，李鴻源僅說聽朋友講的，道聽塗說，實在離譜。

林楚茵表示，希望國民黨總統參選人侯友宜檢討國民黨的馬文君跟李鴻源，不要大街罵人、小巷道歉，請侯友宜及國民黨主席朱立倫出來面對，給大眾一個道歉。

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