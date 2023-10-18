蘇起：美國分身乏術 台灣仍押注美國？

【台灣醒報記者章文台北報導】「不管是俄烏戰爭，還是現在的以巴戰爭，都凸顯美國分身乏術的困境，」台北論壇基金會董事長蘇起指出，東亞各國都不想變成美中互動的危機點，而選擇與美中同時交往的「避險」招數，只有蔡英文執政的台灣例外的獨押寶美國。他分析，未來五年不僅是美國與台灣的脆弱期，也是中共的機會期。

台灣面臨生死存亡

蘇起18日在「2023遠見高峰會」以當前美中台關係的特色為題演講說，世界正面臨了百年未見的巨變！不管是戰爭、美中對抗，還是疫情，而台灣也面臨了生死存亡的危機。「由於台灣的重要戰略位置，我們的命運是由大國來決定的，」蘇起認為，明年的總統大選對台灣來說是一個很大的關鍵點。

蘇起將美中關係比喻為「大姑娘上轎」，雙方互看為彼此最大的威脅，也不知道如何競爭與共處，都還在慢慢地摸索。他分析，直到1969年的美蘇限核談判才確認雙方是平起平坐的強權，但目前美中還沒有走到這個地步，一切都還存在許多變數。

各國避險 台灣押寶美國

東亞各國也都不想變成美中互相調適、探索與共處過程中的危機點，所以都選擇「避險」，也就是與美中同時交往，「但只有蔡英文執政的台灣是例外！」蘇起指出，蔡英文總統號稱「維持現狀」，但實際卻是「改變現狀」，拋棄了前總統馬英九的「不統、不獨、不武」，改以「漸進式台獨」分化兩岸關係，將台灣帶到危險的境界。

蘇起表示，蔡英文總統百分之百押寶美國，卻沒有與中國大陸有良好的溝通管道，台灣將首當其衝，沒有迴避的餘地。

他也引用美國的智庫報告認為，「不管是俄烏戰爭，還是現在的以巴戰爭，都凸顯美國分身乏術的困境，」台海雙方軍力已經傾斜到美國「心有餘而力不足」的地步，北京想在極短時間內造成「既成事實」是各方擔憂的劇本。

台灣人願付出獨立代價？

「現在台灣內部分裂，而中國大陸內部卻已經團結起來了，以前南北還會有鴿派和鷹派，但現在已經很難找到鴿派了，」蘇起指出，「台灣的地緣政治角色就像兩條狗搶一個骨頭」，如果沒有蔡英文總統的因素，美中仍將競爭，但不會像現在如此緊張，更沒有動武的可能。



蘇起說，台灣人傾向獨立的人愈來愈多，但天下沒有白吃的午餐，改變現狀是要付出代價的。現在的俄烏戰爭和以巴戰爭，他質疑蔡英文總統的「改變現狀」與賴清德副總統的「務實台獨」會將台灣帶入危險的境界，「但台灣人願意付出代價嗎？」

2023遠見高峰會18日也頒發「終身成就獎」給曾是「九二共識」名詞提出者的蘇起，表彰其政治成就與兩岸政策創見。

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