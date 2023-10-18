影／柯文哲：藍白合很多層面需時間磨合

近年民進黨在選舉時有雙寶：捷運跟護國神山台積電，尤其是後者，在高雄市長陳其邁成功讓台積電首度落腳高雄後，台積電不只是房市保證，更是選情保證，被民進黨操作到淋漓盡致。 去年民進黨在桃園市長選舉陣前換將，立委鄭運鵬臨時接棒參選但選情落後，現在的行政院副院長、當時的桃園市長鄭文燦攜手鄭運鵬，「創造」出台積電即將在龍潭投資1奈米先進製程的「新聞」，如今牛皮被戳破。 回顧台積電從高雄廠投資到桃園的建廠評估，一路走來始終如一，都是先被綠營人士披露，用意都在選舉…

2023-10-18 12:18