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影／柯文哲：藍白合很多層面需時間磨合

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲上午出席遠見高峰會，回應提問時表示，不要滿腦子想總統怎合作，更重要的是政策、理念上結合 。記者陳正興／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲上午出席遠見高峰會，回應提問時表示，不要滿腦子想總統怎合作，更重要的是政策、理念上結合 。記者陳正興／攝影

遠見高峰會上午在遠企飯店舉行，上午的「向未來領袖提問」專題論壇部分，邀請民眾黨總統參選人柯文哲出席，在主持人談及藍白合議題時，柯文哲表示，不要滿腦子想總統怎麼合作，更重要的是政策、理念上結合，「很多層面可以合作，但需要時間磨合。」

民眾黨總統參選人柯文哲上午出席遠見高峰會，回應提問時表示，不要滿腦子想總統怎合作，更重要的是政策、理念上結合 。記者陳正興／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲上午出席遠見高峰會，回應提問時表示，不要滿腦子想總統怎合作，更重要的是政策、理念上結合 。記者陳正興／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲上午出席遠見高峰會。記者陳正興／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲上午出席遠見高峰會。記者陳正興／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左）上午出席遠見高峰會。記者陳正興／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左）上午出席遠見高峰會。記者陳正興／攝影

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合

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