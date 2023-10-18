台灣基進與賴同行 高嘉瑜嗆沒品 吳欣岱酸：投給高的選民「白大於綠」
民進黨總統參選人賴清德昨天到東湖廟口開講，並幫民進黨立委高嘉瑜輔選，台灣基進黨立委參選人吳欣岱也在場外發文宣。高嘉瑜今批吳欣岱不顧國家副元首維安衝場，是最沒品行為；吳欣岱今回嗆，昨晚是和鄉親一起「挺賴」，現場也收到許多鄉親鼓勵、互動良好，不解為何在外圍人行道支持，卻遭高嘉瑜辦公室的人員包圍？
對於遭質疑「衝場」賴清德、高嘉瑜廟口開講活動？吳欣岱表示，她和高嘉瑜在同一個選區，經常都會遇到，台灣基進從今年初以來，就已確立不會推出總統參選人、全力支持賴清德延續本土執政，昨天唯一目的是代表台灣基進重申此立場。
吳欣岱說，現場只跟鄉親呼籲支持賴清德，也獲得很多鄉親鼓勵加油、互動良好，但仔細看新聞畫面，僅僅四人團隊在人行道上發文宣品，卻遭高嘉瑜辦公室人員包圍，甚至有助理遭限制人身自由，令人十分不解。
對於高嘉瑜稱「票投吳欣岱就是投給國民黨李彥秀」，吳欣岱表示，過去所有議題表態，無論是美豬、流感疫苗、高端疫苗、AIT擴建等議題，自己的立場和態度都很明確站在李彥秀的對立面，而誰的立場和李彥秀站在一起，大家應該都很清楚。
吳欣岱說，高應該也非常清楚，從民調分析看，投給高的選民多數也是台北市前市長柯文哲的選民，是「白大於綠」。台灣基進在對抗國民黨立委馬文君、王鴻薇、李彥秀等親中政客都站在第一線，也絕不會怪罪選民「不支持我就是分裂」，港湖沒有泛綠分裂問題，台灣基進盡全力獲得本土派選民認同。
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