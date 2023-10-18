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國民黨揭綠委違反東海學位條款 轟教育立委淪抄襲累犯

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行「教育立委淪抄襲累犯！賴清德學倫條款成廢紙再加1」記者會，國民黨發言人暨台中立委候選人林家興（右）、新北市立委候選人林國春、國民黨副發言人呂謦煒（左）出席。圖／國民黨提供
國民黨今舉行「教育立委淪抄襲累犯！賴清德學倫條款成廢紙再加1」記者會，國民黨發言人暨台中立委候選人林家興（右）、新北市立委候選人林國春、國民黨副發言人呂謦煒（左）出席。圖／國民黨提供

國民黨舉行記者會指出，民進黨立委張廖萬堅碩士論文涉及抄襲，經修改過的論文跑完論文相似度比對系統，發現論文相似26%，數字超過東海大學EMBA白紙黑字的畢業門檻相似不得超過20%，違反東海大學學位考試條款。

國民黨台中市立委參選人林家興指出，張廖萬堅曾任立法院教育文化委員會立委，還當過召委，曾在2018年卡管風波時，指控台大校長管中閔抄襲，結果自己反被踢爆抄襲。過去這幾年他把東海大學EMBA放在選舉公報上，欺騙台中的選民，要不要自己道歉，退選，撤學位。

林家興說，張廖萬堅三年前接受過東海EMBA校友楷模，但他可能連東海的校友都不是，國民黨會向東海大學提出檢舉，希望學校即刻處理，應收回張廖萬堅的校友楷模榮譽。

國民黨副發言人呂謦煒指出，張廖萬堅論文不包括參考文獻，實際頁數只有35頁。他的論文有大量侵犯重製權、剽竊與抄襲的部分，沒有標註出處，也沒有用引號區隔內文，至少有兩處涉及嚴重論文抄襲，以及三處抄錄原作者文章內容，未正確引用的情況，甚至連研究命題與發現部分，都被抓到有抄襲的情況。

呂謦煒說，張廖萬堅雖然有在論文最後面的參考文獻寫下出處，但正文無註明。依據教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則，註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。民進黨從上到下論文抄襲、欺世盜名的人數，幾乎已經可以組成一個寶可夢的戰隊。

新北市立委參選人林國春表示，從賴清德競總幹事潘孟安的碩士論文抄襲高達54％、民進黨立委賴惠員抄襲近36.8%、民進黨新北立委參選人何博文的碩士論文涉抄襲達58％、新北立委張宏陸也被爆涉嫌抄襲達26%、，民進黨總統參選人賴清德作為民進黨主席，根本沒有清查民意代表，嚴重失職。

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