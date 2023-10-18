警察判刑辭職後又當警察 黃明昭：嚴加考核、漏洞要補
台南市陳姓警員2018年劈腿4女，被爆料不當查詢個資，偷拍性愛影片，因妨害秘密、偽造文書罪判刑8月，他在判刑確定前辭職，今年再通過警察考試，分發回台南市某派出所實習。警政署長黃明昭表示，會嚴加考核，但這是一個漏洞，已經通令未來有類似情形，都要追加免職處分，就不能再從事警察工作。
黃明昭是在立法院內政委員會答覆民進黨立委莊瑞雄質詢時，作了以上表示。莊瑞雄指出，這位警員涉及不當查詢個資，洩密，還偷拍性愛短片，警察是人民保姆，事情爆發難道不生氣嗎？現在又考回來要當警察了，你要怎麼辦？
黃明昭說，實習期間會嚴加考核，如果考核不通過，還是不能當正式警察，這也是一個漏洞，當初辭職時沒有追加免職處分，如果有免職處分，他就不能適用警察人事條例，以後就不能再從事警察工作。2021年已經通令，未來有類似情形，都要追加免職處分。
莊瑞雄表示，他不是針對這人追殺，而是這樣法律漏洞不填補，就要貽笑大方了。國民黨立委游毓蘭說，注重警察人品，不能再出現此情形，若修法就趕快提出，一定趕快審查修正。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言