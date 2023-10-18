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警察判刑辭職後又當警察 黃明昭：嚴加考核、漏洞要補

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
台南市陳姓警員因妨害秘密、偽造文書罪判刑8月，不過他在判刑確定前先辭職，今年再通過警察考試分發回派出所實習。民進黨立委莊瑞雄今質詢此事，要求填補法制漏洞。記者程遠述／攝影
台南市陳姓警員因妨害秘密、偽造文書罪判刑8月，不過他在判刑確定前先辭職，今年再通過警察考試分發回派出所實習。民進黨立委莊瑞雄今質詢此事，要求填補法制漏洞。記者程遠述／攝影

台南市陳姓警員2018年劈腿4女，被爆料不當查詢個資，偷拍性愛影片，因妨害秘密、偽造文書罪判刑8月，他在判刑確定前辭職，今年再通過警察考試，分發回台南市某派出所實習。警政署長黃明昭表示，會嚴加考核，但這是一個漏洞，已經通令未來有類似情形，都要追加免職處分，就不能再從事警察工作。

黃明昭是在立法院內政委員會答覆民進黨立委莊瑞雄質詢時，作了以上表示。莊瑞雄指出，這位警員涉及不當查詢個資，洩密，還偷拍性愛短片，警察是人民保姆，事情爆發難道不生氣嗎？現在又考回來要當警察了，你要怎麼辦？

黃明昭說，實習期間會嚴加考核，如果考核不通過，還是不能當正式警察，這也是一個漏洞，當初辭職時沒有追加免職處分，如果有免職處分，他就不能適用警察人事條例，以後就不能再從事警察工作。2021年已經通令，未來有類似情形，都要追加免職處分。

莊瑞雄表示，他不是針對這人追殺，而是這樣法律漏洞不填補，就要貽笑大方了。國民黨立委游毓蘭說，注重警察人品，不能再出現此情形，若修法就趕快提出，一定趕快審查修正。

警察 莊瑞雄 黃明昭

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