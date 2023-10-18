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吳釗燮稱有人把美豬形容有食安問題，衝擊對美貿易談判

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部長吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會業務報告並備詢。記者曾吉松／攝影
外交部長吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會業務報告並備詢。記者曾吉松／攝影

業者銷售美國豬肉未標示原料產地，以其他國家名義混充，引發許多違法爭議，外交部長吳釗燮今天說，把美豬形容成有食安問題的產品，這可能會造成台美貿易上面的衝擊。

吳釗燮上午列席立法院外交國防委員會，民進黨立委劉世芳質詢台美21世紀貿易倡議談判進度，關切是否遇到任何障礙或壁壘。

吳釗燮表示，順利推動，但也有隱憂，例如美豬事件，開放各國符合標準的農產品進到國內，代表台灣願意遵守自由貿易規則，但最近碰上逆流，就是國內有人把美豬形容成有食安問題的產品，恐造成台美貿易上的衝擊。

吳釗燮說，美國好幾千萬人每天都在吃美豬，都沒有問題，台灣也有成千上萬人到美國去，包括國內政治人物，享用美豬也沒有問題，那為什麼美國產品到台灣來就會有食安問題。

吳釗燮表示，這些說法沒有依照科學證據，恐衝擊台灣與美國間的協商，美國在台協會昨天已經發布聲明，美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）已在台灣，台灣應展現給美國看，既然要跟美國有貿易協定，台灣人民、政府、政黨都應接受自由貿易的標準。

吳釗燮指出，把美豬當成食安問題，跟疑美論、反美論是一環的，在這種狀況下，也必須追溯哪些人、政黨或國外勢力希望操弄台美間矛盾，這是需要關注的。

美豬 美國在台協會 吳釗燮

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