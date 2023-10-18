民進黨公布議題廣告「三問馬文君」籲國民黨不要再瞎挺

民進黨今天公布「三問馬文君」廣告，民進黨發言人張志豪表示，這支廣告內容主要在三問國民黨立委馬文君涉嫌潛艦洩密，叛國，包括為什麼拒簽保密協定，這些資料給了誰，拿了什麼好處，為了什麼利益，請馬文君出面說清楚，不要躲避，請國民黨及國民黨總統參選人侯友宜向國人說明，國民黨究竟有多少馬文君。

張志豪說，馬文君到現在始終逃避，對洩密案一再說謊，為何機密會議有保密切結書，馬文君還拒簽，現在說沒有，是欺騙國人；馬文君在機密會議就得知協力廠商GL公司資料，對外卻抹黑說這是雜貨店，欺騙國人；機密會議中，馬文君頻頻抄錄，離場，打電話，行為違背保密義務，是不忠於國家，對於這種違背國家忠誠舉動，請問國民黨主席朱立倫、侯友宜及民眾黨主席柯文哲認同這種行為嗎？

民進黨發言人林楚茵表示，上周立法院國防及外交委員會邀請國防部備詢，馬文君只去簽到，為何不利用委員會機會，好好把大家質疑的洩密案說清楚。侯友宜、朱立倫力挺馬文君，國民黨心中有中華民國嗎？

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