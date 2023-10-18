啟思民本民調：泛綠傾向支持總統制 泛藍白贊同內閣制

針對台灣憲政體制應採總統制或內閣制？民調顯示，44.4%民眾支持採行「內閣制」、37.6%民眾支持「總統制」。國民黨立委、啟思民本基金會董事長江啟臣今天邀請立委李貴敏、前東華大學教授施正鋒一同舉行「10月份民本調查-憲政議題民調記者會」。江啟臣分析表示，泛綠政黨支持者傾向「總統制」，而泛藍、民眾黨支持者傾向支持「內閣制」。

江啟臣指出，此項民調顯示，台灣有六成民眾認為，台灣的憲政體制權責不符，總統有權無責，行政院長有責無權，讓台灣的憲政體制權責相符。不論政黨支持、年齡、教育程度、地區屬性以及性別的差異，支持修憲的比例皆遠高於反對者。

江啟臣分析，台灣憲政體制受到黨派屬性的影響極大，而具有「內閣制」部分精神的「建立國會多數黨組閣憲政慣例」也呈現類似的結果，47.0%民眾支持在現行制度下，建立國會多數黨組閣的憲政慣例，反對的比例也有48.2%，看法兩極。而綠營支持者態度傾向反對，而藍營與民眾黨支持者則傾向支持。 國民黨立委、啟思民本基金會董事長江啟臣（中）今天邀請立委李貴敏（右）、前東華大學教授施正鋒（左）一同舉行「10月份民本調查-憲政議題民調記者會」。江啟臣分析表示，泛綠政黨支持者傾向「總統制」，而泛藍、民眾黨支持者傾向支持「內閣制」。記者林俊良／攝影

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