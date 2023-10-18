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吳釗燮：影響台美關係的是美豬議題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委陳以信今天在立法院外交及國防委員會質詢外交部長吳釗燮。圖/擷取自國會直播網站
國民黨立委陳以信今天在立法院外交及國防委員會質詢外交部長吳釗燮。圖/擷取自國會直播網站

國民黨立委陳以信上午質詢外交部吳釗燮，駐美代表蕭美琴會不會離任返台參選副總統。吳釗燮說，無法回答，不回答假設問題，影響台美關係的是美豬議題。

陳以信表示，蕭美琴如果要返台參選，外交部有無備案人選。吳釗燮指出，假設問題不回答，沒有人告訴他蕭美琴會不會回來參選，目前為止沒人告訴他這一題。

陳以信說，蕭美琴如果突然返台參選，讓外交部措手不及，會不會影響台美關係。吳釗燮表示，不會有問題，會影響台美關係的是美豬議題。

陳以信指出，若蕭美琴回來選，外交部要不要維持行政中立。吳釗燮說，不會影響台美關係，外交部一向維持中立，以前現在未來都是。

吳釗燮 外交部 蕭美琴 陳以信 美豬 台美關係

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