吳釗燮：影響台美關係的是美豬議題

國民黨立委陳以信上午質詢外交部長吳釗燮，駐美代表蕭美琴會不會離任返台參選副總統。吳釗燮說，無法回答，不回答假設問題，影響台美關係的是美豬議題。

陳以信表示，蕭美琴如果要返台參選，外交部有無備案人選。吳釗燮指出，假設問題不回答，沒有人告訴他蕭美琴會不會回來參選，目前為止沒人告訴他這一題。

陳以信說，蕭美琴如果突然返台參選，讓外交部措手不及，會不會影響台美關係。吳釗燮表示，不會有問題，會影響台美關係的是美豬議題。

陳以信指出，若蕭美琴回來選，外交部要不要維持行政中立。吳釗燮說，不會影響台美關係，外交部一向維持中立，以前現在未來都是。

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