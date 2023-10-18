稱口罩國家隊收回扣李鴻源道歉 王美花：還我們公道
內政部前部長李鴻源在直播上稱口罩國家隊收回扣一事，經濟部、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣區不織布工業同業公會等3大公會也提出聯合聲明，呼籲李鴻源拿不出證據，就該公開道歉，而李鴻源昨晚在臉書上道歉了，對此經濟部長王美花上午表示，既然他已經道歉、還我們公道，就是最重要的。
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