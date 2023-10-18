鄭文燦回應馬英九：九二共識框不住國民黨和對岸
前總統馬英九在美東紐約大學發表演說，建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，敦促台灣執政者尋求與中國大陸回到共同政治基礎九二共識，避免台海戰爭。行政院副院長鄭文燦上午表示，九二共識已經成為歷史，馬英九連九二共識都框不住國民黨，也框不住對岸，一個沒有共識的基礎，要來祈求美中之間達成這樣的默契，這是緣木求魚。
鄭文燦說，馬英九畢竟是前任總統，應該要知道對岸和台灣是沒有共識的，真正的共識應該是建立在相互尊重，接受現狀做基礎，這才是兩岸和平的出發點。
鄭文燦表示，馬英九在美國所講的，不要把台積電當成工具，這樣的說法非常危險。台灣擁有很好的條件，在國際上的產業供應鏈，扮演著不可或缺的角色，無論哪一個政黨，都應該要珍惜自己的高科技產業，以及產業在台灣的發展，尤其是台積電這樣國際一級的公司。
鄭文燦說，台積電經過三年非常完整和周延的評估，決定落腳龍科三期發展最先進的製程，去年台積電也發表聲明，表達願意將最新的製程留在台灣，留在龍科三期。去年的決定，他相信是經過非常周延的決定，不可能是配合選舉需要，這是小看台積電。
鄭文燦指出，他幫龍科完成第二期徵收，台積電的先進封測的一廠、二廠現在就在龍科運作，他相信那個地方具有相當的優越，才會提出龍科三期的計畫給台積電先進製程以及其他高科技產業，作為地方政府和中央政府角色雖有所不同，但珍惜自己的產業應該成為共同的語言。
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