【專家之眼】中央畜產會藏了什麼見不得人的祕密？

前農業部陳吉仲部長辭職後，補貼進口蛋爭議未解，近日尚加上補貼進口豬肉問題。二者皆是透過財團法人中央畜產會(以下簡稱畜產會)或畜產會委託的進口商進口，諸多疑義均與畜產會有關，惟相關資訊沒有公開，外界難以窺知。相關報告曝光部分內容，產生更多質疑。

針對農業部進口外國農產品亂象，立法院10月11日邀請農業部部長列席報告業務概況，並要求中央畜產會董事長、審計部首長、經濟部部長就「有關中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形」進行報告，並備質詢。

陳駿季代理部長的業務報告，對於爭議的專案進口政策僅有半頁篇幅，未對政策有任何檢討，或釐清爭議，反而大力讚揚政策效果。惟本文仍可從審計部及畜產會預算書等資料，找出許多問題:

首先，畜產會有進口能力，無委外之必要:原本大家都以為今年才啟動雞蛋專案進口，然根據審計部《有關中央畜產會就受政府補助及委辦之預算執行情形專案報告》，畜產會2022年已辦理專案進口3547萬顆外國雞蛋。足以證明該會有完備的能力與管道自行進口大量的農產品(尤其是雞蛋)，根本無需委託進口商進口。

其次，來源國限「非疫區國家」:進一步查閱《財團法人中央畜產會113年度預算書》，「雞蛋緊急調度與產銷調節計畫」，其執行方法中明指，自國外非疫區國家—澳洲、日本及美國辦理雞蛋緊急進口。計畫要求限定是非疫區國家，但是政府對外卻只要求「來源牧場須28天未有禽流感疫情發生」，明顯有重大的差異。

另外，來源國也限制在澳洲、日本及美國三國，農業部早在三月就開放10國專案進口。現實上若有必要確實可以增加，但之後編列的預算書仍標註三國，顯示該會處理計畫相當草率。

第三，進口蛋僅限於加工業使用:上述計畫也提到，先向國內蛋品加工業者緊急調度雞蛋釋出至市場，以供應各通路需求；後自國外緊急進口，回補加工業者原先釋出之原料鮮蛋。易言之，專案進口的雞蛋僅提供於加工業，讓加工業減少使用國產蛋，就會減輕市場缺口。惟畜產會專案進口後，進口蛋卻流至各種通路，明顯違反計畫內容。

最後，連審計部都搞不清狀況:審計部表示，截至今年9月底止該部只核定專案進口雞蛋2000萬顆，與農業部與畜產會宣稱3- 7月已進口1.45億顆蛋有極大的差距，審計部也不知原因，只能函請農業部說明實情；另外，農業部補助畜產會的7200萬元，但經費如何支用，審計部也不知，9月就要求農業部說明。

由以上分析可知，畜產會執行專案進口與計畫內容完全偏離，無怪乎會亂象叢生。農業部還辯稱不適用《政府採購法》，許多數據至今仍未公布，連審計部都不知悉相關資訊，足見問題的嚴重性。監察院應全面介入調查，算算畜產會的糊塗帳。

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