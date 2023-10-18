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【專家之眼】中央畜產會藏了什麼見不得人的祕密？

聯合報／ 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
進口蛋及補貼進口豬肉皆是透過財團法人中央畜產會或該會委託的進口商進口。圖／聯合報系資料照片
進口蛋及補貼進口豬肉皆是透過財團法人中央畜產會或該會委託的進口商進口。圖／聯合報系資料照片

農業部陳吉仲部長辭職後，補貼進口蛋爭議未解，近日尚加上補貼進口豬肉問題。二者皆是透過財團法人中央畜產會(以下簡稱畜產會)或畜產會委託的進口商進口，諸多疑義均與畜產會有關，惟相關資訊沒有公開，外界難以窺知。相關報告曝光部分內容，產生更多質疑。

針對農業部進口外國農產品亂象，立法院10月11日邀請農業部部長列席報告業務概況，並要求中央畜產會董事長、審計部首長、經濟部部長就「有關中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形」進行報告，並備質詢。

陳駿季代理部長的業務報告，對於爭議的專案進口政策僅有半頁篇幅，未對政策有任何檢討，或釐清爭議，反而大力讚揚政策效果。惟本文仍可從審計部及畜產會預算書等資料，找出許多問題:

首先，畜產會有進口能力，無委外之必要:原本大家都以為今年才啟動雞蛋專案進口，然根據審計部《有關中央畜產會就受政府補助及委辦之預算執行情形專案報告》，畜產會2022年已辦理專案進口3547萬顆外國雞蛋。足以證明該會有完備的能力與管道自行進口大量的農產品(尤其是雞蛋)，根本無需委託進口商進口。

其次，來源國限「非疫區國家」:進一步查閱《財團法人中央畜產會113年度預算書》，「雞蛋緊急調度與產銷調節計畫」，其執行方法中明指，自國外非疫區國家—澳洲、日本及美國辦理雞蛋緊急進口。計畫要求限定是非疫區國家，但是政府對外卻只要求「來源牧場須28天未有禽流感疫情發生」，明顯有重大的差異。

另外，來源國也限制在澳洲、日本及美國三國，農業部早在三月就開放10國專案進口。現實上若有必要確實可以增加，但之後編列的預算書仍標註三國，顯示該會處理計畫相當草率。

第三，進口蛋僅限於加工業使用:上述計畫也提到，先向國內蛋品加工業者緊急調度雞蛋釋出至市場，以供應各通路需求；後自國外緊急進口，回補加工業者原先釋出之原料鮮蛋。易言之，專案進口的雞蛋僅提供於加工業，讓加工業減少使用國產蛋，就會減輕市場缺口。惟畜產會專案進口後，進口蛋卻流至各種通路，明顯違反計畫內容。

最後，連審計部都搞不清狀況:審計部表示，截至今年9月底止該部只核定專案進口雞蛋2000萬顆，與農業部與畜產會宣稱3- 7月已進口1.45億顆蛋有極大的差距，審計部也不知原因，只能函請農業部說明實情；另外，農業部補助畜產會的7200萬元，但經費如何支用，審計部也不知，9月就要求農業部說明。

由以上分析可知，畜產會執行專案進口與計畫內容完全偏離，無怪乎會亂象叢生。農業部還辯稱不適用《政府採購法》，許多數據至今仍未公布，連審計部都不知悉相關資訊，足見問題的嚴重性。監察院應全面介入調查，算算畜產會的糊塗帳。

畜產會 農業部 雞蛋

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